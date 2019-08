Félidőben negyedik helyen Kiss Norbert

Félidejéhez érkezett a 2019-es FIA kamionos-Európa-bajnokság, rövid nyári szünetét tölti a mezőny. A Tankpool24-Mercedes szombathelyi pilótája, Kiss Norbert az összetett pontverseny negyedik helyéről várja az őszi folytatást.

Az Európa-bajnoki sorozat első felében Olaszország (Misano), Magyarország (Hungaroring), Szlovákia (Slovakia Ring) és Németország (Nürburgring) adott otthont futamoknak. A német Tankpool24-Mercedes kétszeres Eb-győztes szombathelyi pilótája, Kiss Norbert mind a négy versenyhétvégén dobogóra állhatott, sőt két futamgyőzelmet is aratott.

– Nagy várakozásokkal kezdtük az idei szezont, hiszen már Magyarországon készítjük fel a kamiont, Kecskemétre költözött a csapatunk, és több kiváló magyar szakember csatlakozott hozzánk – árulta el Kiss Norbert. – A költözés, a sok munka miatt kicsit talán késve, februárban kezdődött az érdemi felkészülésünk a 2019-es évadra, de jó munkát végeztek a fiúk, az olaszországi nyitányon egy remek kamionnal állhattam rajthoz. És az autó a folytatásban is megbízhatóan működött – érezhető volt rajta a törődés. Elsősorban a mérnökök, a szerelők minőségi munkájának tudom be, hogy tartjuk a lépést a közvetlen élbollyal.

Lényegesen jobb az autónk, mint tavaly, erősebb is, de bizonyos helyzetekben nehezen vesszük fel a versenyt a gyári csapatokkal. A rajtnál, a kigyorsításoknál például hátrányban vagyunk. Szeretnénk mi is erősebb motorra, új technológiára váltani, de erre csak jövőre lesz lehetőségünk. Addig megpróbáljuk kihozni a legtöbbet a mostani motorból. Jók vagyunk az időmérőkön, jönnek az eredmények, tehát nincs okunk elkeseredni. A tervünk az, hogy a folytatásban is stabilan, kiegyensúlyozottan teljesítünk, igyekszünk kimaradni a karambolokból, megpróbáljuk a lehető legtöbb futamot pontszerző helyen befejezni. Szoros az élmezőny, továbbra is úgy vélem, hogy van esélyünk az összetett dobogóra. A nyári szünetben gőzerővel dolgozunk a műhelyben, most van az utolsó lehetőségünk arra, hogy nagyobb volumenű fejlesztéseket végezzünk a kamionon. Mert a szezon második fele nagyon rövid, hat hét alatt lepörög a hátralévő négy versenyhétvége. Jól alakulnak a dolgaink, bizakodva várom az Eb folytatását.

Az összetett pontverseny élmezőnye négy versenyhétvége után (még négy van hátra): 1. Jochen Hahn (német) 197 pont, 2. Antonio Albacete (spanyol) 130, 3. Adam Lacko (cseh) 122, 4. Kiss Norbert (magyar) 121, 5. Steffi Halm (német) 109.

Az Eb augusztus 31–szeptember 1-jén Csehországban (Most) folytatódik.