Felkészülési mérkőzést vív a két U19-es válogatott

Zárt kapus felkészülési mérkőzésen szerdán 13 órai kezdettel a magyar U19-es válogatott Horvátországot fogadja a Haladás Stadionban.

Tavaly október 7-én nevezték ki a korábban a Haladásban futballozó, majd később az Illés Akadémián edzősködő Oross Mártont az U19-es válogatott szövetségi edzőjévé. Érdekesség, hogy Oross egy másik korábbi Hali-támadót, Preisinger Sándort váltotta a padon. A 39 éves szakember eddig két felkészülési mérkőzésen irányította a válogatottat, Lipóton a magyar csapat 1-0-ra kikapott Szlovákiától, majd 3-2-re ugyancsak alulmaradt az NB II.-es Csákvár ellen. Szerdán a Haladás Stadionban Horvátország ellen lép pályára a magyar együttes, a keretben négy Haladás-futballista – Debreceni Zalán, Kállai Kevin, Schuszter Ronald és Tóth Milán – található. A négy játékos a Haladás vasárnap esti meccse után csatlakozott a Sárváron készülő válogatotthoz. A korosztályos válogatott a március 25 és 31. között sorra kerülő, hazai rendezésű Európa-bajnoki selejtező minitornára készül, ahol Norvégia, Izland és Andorra lesz az ellenfele. Ami a horvátokat illeti, déli szomszédunk korosztályos gárdájának az a Josip Simunic a szövetségi edzője, aki korábban a Hertha BSC-ben együtt futballozott Király Gáborral. Mivel a horvátok hétfőn és kedden a Király Sportlétesítményben edzettek, a horvát legenda egy jót beszélgetett is a magyar legendával.

– Korábban az Illés Akadémia U17-es edzőjeként két alkalommal – egyszer bajnokin, egyszer pedig felkészülési mérkőzésen – már ültem a Haladás Stadion kispadján – tudtuk meg Oross Mártontól. – Különleges érzés lesz szövetségi edzőként visszatérni Szombathelyre, hiszen szeretem a várost, szeretem a Haladást. A mérkőzésen elsődleges célunk, hogy egy olyan ütőképes csapatot alakítsunk ki az Eb-selejtezőre, amelyik megnyeri a csoportját. Ugyanakkor még egy kispályás bajnoki meccs után is akkor esik jól a pizza, ha nyerünk, így most is győzni akarunk. A horvát felnőttválogatottat nem kell bemutatni – és az utánpótlásuk is hasonlóan erős. A fiataljaik becsvágyóak, meg akarják mutatni, hogy idővel a felnőttek között is lehet velük számolni, és az sem utolsó szempont, hogy jó teljesítménnyel könnyen eladhatják magukat egy erős nyugati bajnokságba. Jó meccset, és ahogy említettem, győzelmet várok.

A két szövetség megállapodása alapján a találkozón két 60 perces félidőt játszanak a csapatok. A magyaroktól mindenki lehetőséget kap majd.