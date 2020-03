Felvirágoztatta a sárvári női kézilabdát

Vas Megye Önkormányzatától „Vas Megye Szolgálatáért Sport Tagozata” elismerésben részesült Csonka László, a Zichy Antónia Általános Iskola Ikervár pedagógusa.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Csonka László 2004 óta dolgozik – roppant eredményesen – a Sárvárfürdő Kinizsi SE női kézilabda-szakosztályánál. A felnőttcsapat stabil működési feltételeinek megteremtése után az utánpótlásrendszer kiépítésén munkálkodott sikeresen. A sárvári média munkatársaként mindig pártatlanul és tényszerűen tájékoztatja a lakosságot a helyi sport történéseiről.

– Bár versenyszerűen sohasem sportoltam egy kisgyermekkori műtétem miatt, gyermekkorom óta a sport vonzásában élek – fogalmazott Csonka László. – Testnevelő tanáraimnak köszönhetően szinte minden mozgásformát kipróbáltam. A sárvári kézilabdával az 1990-es évek közepén mint a helyi televízió sportszerkesztője ke­rültem kapcsolatba. Sokáig csak az oldalvonalon kívülről figyeltem az előbb a megyeiben, majd később az NB II-ben szereplő gárdát. Sokszor az idegenbeli meccseket is közvetítettük, rendszeresen tu­dósítottunk a csapat háza tájáról, a magunk módján próbáltunk segíteni. De ugyanígy volt ez az akkori Pintér Attila által edzett Sárvár FC labdarúgócsapatával is. Sajnos különböző okok miatt a kézilabda a 2000-es évek elején súlyos válságba került. Ám az akkori városvezetéssel karöltve úgy döntöttünk, hogy Sárvár egyetlen, nemzeti bajnokságban szereplő együttesét meg kell mentenünk. Évek kitartó munkájával, az önkormányzat és a helyi támogatók segítségével végül sikerült elérni, hogy NB II-es felnőttcsapatunk már több mint egy évtizede a csoport meghatározó szereplője – az elmúlt tíz évben kétszer nyertünk NB II-es bronzérmet, és a mostani, szüneteltetett bajnokságban is a harmadik helyen állunk.

A nagy változást a 2012-es év hozta meg, akkor csatlakoztunk a Magyar Kézilabda Szövetség tao utánpótlás programjához. Ennek köszönhetően ma már a felnőtteken kívül további hét korcsoportban több mint száz kis- és nagylány kézilabdázik a Sárvári Kinizsiben. A jelenlegi városvezetésnek nagyon sokat köszönhetünk, hiszen komolyan veszi a gyerekek egészséges életmódra nevelését, a mozgás megszerettetését. Továbbá a helyi támogató cégek, vállalkozások is kellettek a sikerhez. Az elmúlt években sokat javult a létesítményhelyzetünk is, hiszen a novemberben átadott Sárvár Aréna mellett – két lépcsőben – az utánpótlásbázisként működő Nádasdy Iskola csarnokát is sikerült felújítani. Az elismerést most én kaptam, de az elért eredményekhez az edzőkollégák, az egyesületi vezetők, a játékosok, a minket támogató cégek, a városvezetés és persze a szurkolótáborunk is kellett!

A díjazottak a megyeházán kapták volna meg a kitüntetéseiket, de az ünnepség a koronavírus-járvány miatt elmaradt. Az érintettek egy későbbi rendezvényen vehetik majd át az elismeréseiket.