Ferencz Csaba: még két év piros-feketében

Újabb két évre kötelezte el magát az Egis Körmend kosárcsapatához a 34 éves Ferencz Csaba. A korábbi válogatott játékos a napokban egyezett meg a körmendi klubvezetővel, február első napján pedig a szerződés aláírására is sor került.

– Nagyon örülünk annak, hogy Csabi két évvel hosszabbított. Ő a csapatunk arca, a magyar kosárlabdában a klubhűség egyik mintaképe. Rajta kívül nálunk csak Zsebe Ferenc, a sportág másik körmendi ikonja mondhatja el magáról ugyanezt. Szeretnénk, ha Fepu pályafutása végéig nálunk maradna. Természetesen majd az élsport befejezése után is számítunk rá, persze akkor már más kötelékben, de erről még ráérünk később gondolkodni. Pár szezon még bőven lehet a mi Fepunk “lábában” – mondta Hajba Ádám, az Egis Körmend ügyvezetője.

Az ügyvezető azt is elmondta, hogy amint értesült arról, hogy Keller Ákos szerződést bontott a horvát Zadarral, azonnal adott neki ajánlatot. A körmendi ügyvezető napi kapcsolatban van a válogatott center ügynökével, Vinkó Lászlóval, aki már korábban is segített a játékost a klubhoz szerződni.

– Küldtünk ajánlatot Ákosnak, szeretnénk, ha újra piros-feketébe öltözne, de azzal is tisztában vagyunk, hogy több kérője is lehet. A döntés az övé, várunk türelemmel, de bízunk benne, hogy értékeli a korábban itt végzett egyedülállóan minőségi munkát és közösséget, amelyben a szezon elején már része lehetett. Nagyszerű játékosnak tartjuk, emellett emberként is kiváló, óriási erőt és lendületet adna a csapatunknak. Bízunk abban, hogy újra a sorainkban tudhatjuk, hiszen minden bizonnyal jövőre sokkal jobb kondíciókkal mehetne akár külföldre is egy bajnokaspiráns csapatból. De nincs okunk panaszra, eddig várakozáson felül teljesített a csapat. Magyarország legjobb edzői stábja nálunk van, remek a hangulat a csapatnál, nagyszerű a közösség és a várossal is nagyon jó az együttműködésünk, amelyet az idén igyekszünk tovább fejleszteni. Február 7-én játszunk utoljára bajnokit, utána egy hónapos szünet következik, lesz idő egy kis pihenésre, feltöltődésre. Két légiósunk, Frank Turner és Jordon Varnado egy hétre hazautaznak az Egyesült Államokba, ami érthető, hiszen rég látták már a családjukat. De aztán újult erővel folytatjuk, hiszen a bajnokság nehezebbik része tavasszal következik – mondta végezetül a Körmend klubvezetője.