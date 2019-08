Fókuszban az utánpótlás Körmenden

Visszatért az Egis-Körmendhez a szlovén származású edző, Ziga Mravljak, aki korábban már dolgozott itt Gasper Potocnik segítőjeként. Mravljak lett az utánpótlásprogram vezetője, emellett a felnőttcsapat másodedzőjeként is számítanak rá.

Ziga Mravljak visszatérése talán nem is annyira meglepő, hiszen nagyon sokan szerették Körmenden a szlovén edzőt, és ez az ő részéről sem volt másként. Az elmúlt szezon végén rögtön megkeresték a körmendiek, s bár élő szerződése volt a neves Olimpija Ljubljanával, hosszú tárgyalások után mégis sikerült megegyeznie a vasi kisváros csapatával.

– Mozgalmas időszakon vagyok túl. 2018 tavaszán távoztam Körmendről, utána az Olimpija Ljubljanához szerződtem, ahol elsősorban utánpótlás-neveléssel, az U19-es és U17-es korosztállyal foglalkoztam. Rövid ideig segítettem a felnőttcsapat munkáját is Jure Zdovc oldalán, aki igen nagy név a szakmában. Az elmúlt időszakban nagyon sok tehetséges fiatallal dolgoztam együtt, például Blaz Mesicekkel, aki az Olimpijában nevelkedett, most az olasz élvonalban szerepel. De említhetem Zan Mark Siskót is, aki korosztályának egyik legjobb irányítója, vagy Vlatko Cancart, aki néhány hete írta alá profi szerződését az NBA-ben, a Denver Nuggetsnél. Körmendre azért jöttem vissza, mert a klub olyan jövőképet vázolt fel az utánpótlás-nevelést illetően, amivel teljes mértékben azonosulni tudok.

A Körmenden létrehozott új utánpótlásprogram nem egyszerre hoz eredményt, idő kell hozzá. A terv az, hogy évente egy-két játékost kineveljenek a felnőttcsapat számára, elősegítve azt, hogy idővel a magyar nemzeti csapat színei­ben is jól teljesítsenek, vagy külföldi karriert építsenek. A program bázisa természetesen a körmendi fiatalság, de érkeznek játékosok máshonnan is, olyanok, akik fontosnak érzik, hogy Körmenden fejlődjenek és érjenek felnőtt játékossá. Egyelőre alakulóban a programban részt vevők kerete, többen próbaidősök, de várnak még újakat is. Eddig még csak három fiatal szerződtetését jelentették be: a falcós nevelésű Kozma Gergő három, a saját nevelésű Kiss Mátyás és Takács Kristóf egyaránt négy évre kötelezte el magát a piros-feketékhez.

– Azt tapasztaltam, hogy nagyon sok a tehetséges fiatal Magyarországon, de valahogy mégsem jönnek az eredmények, és a magasabb osztályokban már kevés a magyar játékos. Szlovénia kétmilliós ország, ott van Európa élvonalában, ezzel szemben Magyarország ötször nagyobb, de sikertelenebb ezen a területen. Pedig sokkal jobbak az itteniek fizikai adottságai, de ez ugye azért nem elég. Kell a mentális erősség is, sőt anélkül szinte elképzelhetetlen egy komoly külföldi vagy akár hazai karrier. Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Szlovéniában az U19-es korosztály után már csak felnőttcsapatokban szerepelhetnek a játékosok. Magyarország sokkal jobb helyzetben van, hiszen az U20-asoknál három túlkoros játszhat, így sokkal több idő van a tanulásra. Azt gondolom, hogy a fiatalokat már egészen korán a profizmushoz kell szoktatni, de nem elég, hogy jó és képzett játékosok legyenek, hanem az is fontos, hogy jó emberekké váljanak. A körmendi program egy komplex lehetőséget kínál, ahol nagyon fontos az, ki mennyire érti a játékot, milyen a kosárlabda-IQ-ja, mert anélkül ma nem lehet profi pályafutás.

Ziga Mravljak és segítői, Patai Benjamin, Németh Levente és Sasa Ogrizovic nagy kihívás előtt állnak. Minden kezdet nehéz, pláne, ha új programról van szó – mondta Mravljak, aki maximálisan hiszi, hogy nagy eredményeket hozhat a projekt. Egyestől ötösig minden posztra szeretnének két játékost az U20-as csapatba, erős ellenfelekkel akarnak megküzdeni, hogy tudjanak fejlődni, tanulni. A szakmai stáb folyamatosan figyeli a piacot, mert a program nem egy-két évre szól, úgy nem is lenne értelme. A Körmend az idén is elindul az Alpok Adria Kupában, ahol az U20-as korosztály legjobbjai szerepelnek azokkal a felnőtt játékosokkal, akik kevesebb játékperchez jutnak Matthias Zollner együttesében.

Mravljak szerződése egy­előre két évre szól, de hosszabb távra tervez.

– Boldog vagyok, hogy ebben a közegben lehetek, és az is nagy öröm, hogy a körmendi klub felismerte, hogy igenis fontos az utánpótlás-nevelés. Enélkül nem lehet hosszú távon működni. Fiataljaink előtt nyitott a lehetőség, megfelelő hozzáállással bármelyikük a felnőttcsapatba kerülhet, erről Matthias Zollner vezetőedző dönt majd. Végül, de nem utolsósorban jelzem, hogy az edzések mellett a tanulás a legfontosabb a játékosaink számára, hiszen nem garantált mindenkinek az, hogy a sportból meg tud élni. Közbejöhet egy sérülés is, és akkor nagyon fontos, hogy legyen mire támaszkodni az életben. Reményeink szerint a körmendi közönség támogatja ezt a programot. Szeretnénk sok lehetőséget biztosítani fiataljainknak a bemutatkozásra, így a közönség is láthatja, hogy hol tartunk a munkában és mi a célunk hosszú távon.