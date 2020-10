Fölényes körmendi győzelem az első bajnokin

Magabiztosan nyerte a 2020/21-es bajnoki szezon első meccsét az Egis Körmend kosárcsapata. A piros-feketék tartalékosan is huszonegy pontos vereséget mértek a Kaposvárra.

Az Egis Körmendnél Ferencz Csaba, Tóth Norbert, Travis Taylor és Oroszi Bence hiányzott a keretből, a kaposváriak pedig Révész Ádámra nem számíthattak.

A mérkőzés előtt adták át az elmúlt szezon legjobb szurkolójának járó díjat. Ezúttal Gömöri Kiss Nóra vehette át a Jenei Ferenc által felajánlott ajándékot.

Több mint hét hónapja nem játszott igazi tétmeccset a házigazda, a Kaposvár viszont már túl volt két bajnokin, felemás mérleggel. Foghíjas volt a nézőtér a körmendi Városi Sportcsarnokban, de a hangulatra nem lehetett panasz. A piros-feketék tábora az első másodperctől kitett magáért.

Xavier Thamesé volt az első dupla, majd hozzátett egy sikeres büntetőt is az amerikai. Mócsán hozta a meccs első tripláját, jól indított a Körmend. A Kaposvár kétszer egymás után hibázott, akcióit nem tudta befejezni támadóidőn belül. Közel négy perc telt el, amikor először betalált a vendég Rivers jóvoltából, de a tartalékos Körmend jó iramban menetelt és tartotta előnyét (15-5). A negyed hajrájában zárkózott a vendégcsapat (19-14). A sűrű cserék némileg megzavarták a hazai együttest, az előny olvadt, de megmaradt az első kisszünetre.

Több hibával kezdtek a felek a második negyedben, kivétel volt Thames és Mócsán, akik gyarapították a körmendi pontokat. A vendég az etap felénél talált be először, utána megint hosszú percekre beragadt. A szünethez közeledve Williams triplájával már jelentős előny birtokában voltak a piros-feketék (39-21). Aztán vezetett pár sikeres támadást a vendégcsapat is, de a Thames vezénylete Körmend a félszáz pontot átlépve, huszonkét pontos előnnyel vonulhatott pihenőre.

A hazai csapat ponterősen folytatta a szünet után, Mócsán és Takács is betalált a triplavonaltól. Egy kis késéssel a Kaposvár is felvette a ritmust, de nem tudta tartani a lépést a vasiakkal, ahol közben Williams is jól oldotta meg egyéni akcióit. A negyed második felében próbált közelebb érni a vendég, de éppen, hogy húszon belülre került a záró etapra (73-55).

Könnyű kosarakat szerzett és uralta a meccset a piros-fekete együttes. Zakatolt a körmendi gépezet, Takács zsákolásának örülhetett a közönség, majd Mosely brillírozott. A vége örömjáték volt a hazaiaknak, ahol mindenki pályára kerülhetett. A kaposvári együttes megsemmisítő vereséget szenvedett Körmenden, ahol játékosok és szurkolók egyaránt régóta várták ezt a pillanatot.

Ziga Mravljak: Kemény védekezésre készültünk, ezt meg is tudtuk valósítani a meccs elejétől. Ahogy telt az idő, úgy lett egyre nagyobb önbizalma a csapatomnak és szinte maradéktalanul megvalósították a srácok azt, amit elterveztünk. Megtaláltuk az ellenfél gyenge pontjait, sok gólpasszunk volt, eladott labdánk alig. A harmadik negyedben volt egy kis megingásunk, amikor a Kaposvár zónavédekezésre tért át, de abszolút elégedett vagyok a mai teljesítménnyel.

Fekete Ádám: Készültünk a találkozóra, tudtuk, hogy mire számíthatunk. Jól elkapta a fonalat a Körmend az elején, mi kevésbé. A második negyedben gyenge teljesítményt nyújtott a csapatom, sok hiba volt a játékban. Azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben a hazai meccsek nagy előnyt jelentenek a bajnokságban, hiszen egyelőre úgy tűnik, hogy sokszor nem lehet előre látni, ki lesz az ellenfél.