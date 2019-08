Folytatást akarnak a kalapácsvetők

Minden szempontból jól sikerült rendezvény volt a IV. Németh Pál Memorial.

Bár 2009 januárja óta nincs közöttünk, Németh Pál mester­edző neve ma is hívószó a dobóatléták világában, a magyar atlétikában, a szombathelyi sport­életben. Kedden, a 11. Németh Pál Emléknapon a kalapácsvetésről szólt minden a Sugár úti Atlétikai Centrumban. A Szombathelyi Dobó SE-Németh Pál Dobóakadémia dél­előtt a fiataloknak adott versenylehetőséget, délután pedig a IV. Németh Pál Memoriallal elhozott jó néhány kalapácsvetőt a világ élmezőnyéből. Emlékezetes eredmények is születtek: az amerikai DeAnna Price 74,80 métere az eddigi legnagyobb dobás, amit női versenyző elért Szombathelyen. És milyen nagyszerű dolog is volt, hogy Halász Bence – Németh Pál mesteredző két fiának, Németh Zsoltnak és Németh Lászlónak a tanítványa – éppen itthon, szerettei, ismerősei, sporttársai, szurkolói előtt tudta legyőzni a világranglista-vezető Wojciech Nowickit, ráadásul idei legjobbjával. A 78,54 már nagyon biztató egy hónappal a világbajnokság előtt.

– Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy a versennyel, a szervezéssel, a körülményekkel minden résztvevő elégedett volt. A külföldiek már a délelőtti terepszemlén is csak ámultak-bámultak a kalapácsvető-kombinátunk láttán – mondta Németh Zsolt, a Dobó SE vezetőedzője, egyben a Magyar Atlétikai Szövetség egyik alelnöke. – A nők és a férfiak versenye is kicsit nehezen indult, de a végére nem maradtak el a jó eredmények. A nőknél Price versenycsúcsát emelném ki. Gyurátz Rékának kevésbé sikerült ez a viadal, érződött, hogy nincs még rendben a dereka, remélem, a jövőben már nem hátráltatja. A fiúknál Pars Krisztiánon látszott, hogy nem teljesen egészséges. Volt egy megbeszélés a szövetség vezetőivel. Annyi bizonyos, hogy a hétvégi Szuperligadöntőn is elindul, aztán egy MRI-vizsgálat következik, ami segít dönteni a továbbiakról. Halász Bence óriási sikert ért el, hogy itthon tudta tartani a trófeát, és annak ellenére is nagyokat dobott, hogy az országos bajnokság után kemény munkába kezdtünk, és most nem voltak frissek a lábak. Elégedettek lehetünk Rába Dani teljesítményével is, aki nála jobb versenyzőket megelőzve jutott a döntőbe. Ahol a hiányzó Fajdek, Nazarov és Miller kivételével olyanok dobtak, akik a vb-n is döntőesélyesek. A vendégeink úgy búcsúztak, hogy remélik, jövőre újra jöhetnek. Mindent megteszünk azért, hogy így legyen, és hogy még komolyabb szintű verseny lehessen az V. Németh Pál Memorial.