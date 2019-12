Folytatja az NB II-t a Haladás csapata

Végigjátssza az NB II-es labdarúgó-bajnokságot a Szombathelyi Haladás együttese, melyből távozott Gaál Bálint és Eszlátyi István.

A sitkei születésű Gaál Bálint 2014 nyarán igazolt Sopronból a Haladáshoz, ahol egy esztendőt töltött, majd az akkor NB I-es Vasashoz szerződött. Az első osztálytól a bajnokság végén búcsúzó angyalföldieknél szintén egy esztendőt játszott – 2018 nyarán újra Szombathelyre szerződött. Noha a 28 éves támadó kontraktusa 2021. június 30-ig kötötte a zöld-fehérekhez, a klub és a játékos útjai elváltak: a felek közös megegyezéssel szerződést bontottak. Ősszel Gaál 17 bajnokin szerepelt kezdőként, kétszer csereként, két gólt szerzett. Szintén közös megegyezéssel bontott szerződést a Haladás a nyáron Mosonmagyaróvárról érkezett csatárral, Eszlátyi Istvánnal. A 28 éves futballista ősszel ötször volt kezdő, tízszer csereként állt be, két gólig jutott. Ami magát a Haladást illeti, a csütörtöki városi közgyűlésen téma volt a zöld-fehérek anyagi helyzete, de Séllei Árpád mindenkit megnyugtatott: nem szűnik meg a klub.

– A játékosok a napokban egy hónapnyi fizetésüket megkapták, csupán a tárgyhóra, azaz a novemberre járó bérrel tartozunk – mondta Séllei Árpád, a Haladás ügyvezető igazgatója. – A NAV felé nincs tartozásunk, és csütörtökön volt edzőinket, Supka Attilát és Híres Gábort is az utolsó fillérig kifizettük. Mindezekhez a pénzt a többségi tulajdonos Illés Sportalapítvány biztosította. Ami jelen helyzetünkben a legfontosabb: a licencüket nem vonhatja vissza a Magyar Labdarúgó Szövetség, tehát nem szűnik meg a klub, tavasszal is az NB II-ben szerepelünk. Emellett a város felé leadtunk egy nyárig szóló működési tervet, melyet teljesíteni tudunk. Divat most más csapatoknak tapsolni, de fognak még a Halinak tapsolni az emberek. Megjegyzem, a városházán elképesztően negatív a hangulat a Haladással szemben.

A városvezetés részéről a csütörtöki közgyűlésen durva kijelentés volt az, hogy látszik, mennyire nem érdekli az embereket a Haladás, hiszen egyetlen szurkoló sem jött el a közgyűlésre. Attól, hogy nem jöttek el és a lelátón sincsenek annyian, mint korábban, attól még a lakosság nagy részét igenis foglalkoztatja a Haladás sorsa, jövője. Emlékezhetünk: tavasszal például az NB I-ben több ezren drukkoltak a lelátókon a csapatnak. Annyit kértem a városvezetéstől, ha segíteni nem tudnak, legalább ne ártsanak.

– Nagy reményekkel tértem vissza, ám nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy elterveztem – mondta Gaál Bálint. – Több van bennem annál, mint amit nyújtottam, ezért úgy érzem jelen helyzetben jót tehet a környezetváltozás. Sok sikert kívánok a Haladásnak és azt, hogy maradjon bent az NB II-ben – egyben köszönöm Séllei Árpádnak, hogy ilyen korrektül meg tudtunk egyezni a szerződésbontásban.