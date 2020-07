Folytatódik a Rotto Kupa

Szombaton az öregfiúk és az old boys korosztály küzdelmeivel folytatódik a 27. Rotto Kupa kispályás labdarúgótorna.

Az előző hétvégén a 32 csapatot felvonultató nyílt férfi mezőny – valamint a VIP-tornán részt vevő négy gárda – nyitotta a hagyományos, nagy népszerűségnek örvendő, rangos őrségi erőpróbát. A harmadik, egyben befejező napon, szombaton az öregfiúk (+35, Rotto-Szkíta Sport Kupa) és az old boys (+44, Rotto-Cobra Sport Kupa) korosztály mérkőzéseit szurkolhatják végig az érdeklődők. A megszokott négy pályán zajlik majd a küzdelem, a 4+1 fős csapatok 1×12 perces összecsapásokat vívnak.

Az öregfiúk kezdik a napot, 8 órakor indul útjára a labda, 12 csapat küzd a helyezésekért. A döntőt 12 órakor rendezik. Érdekesség, hogy a tavalyi mezőnyből kilenc csapat ismét nevezett, köztük a címvédő sárvári Sibaris gárdája. Az öregfiúk döntője után 12.30-as kezdéssel a 15 együttest számláló old boys korosztály is pályára lép, a finálét a tervek szerint 16.45-kor játssza a két legjobb csapat. A címvédő Ajkai Bányász ezúttal nem tudott eljönni Szala-

főre.

– A rutinosabb futballisták a korábbi években is színvonalas, parázs mérkőzéseket vívtak, most is erre számítok – jelezte Törő Miklós főszervező. – Mi, vendéglátók azon leszünk, hogy a játékosok, a szurkolók jól érezzék magukat, élvezzék a futballt – és idén is sikerült minőségi díjazást összehozni. Az előrejelzések szerint szombaton napközben még kitart a jó idő, az eső csak este érkezik meg.