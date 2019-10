Fontos körmendi siker

Alacsony színvonalú meccset játszott a Paks és a Körmend kosárcsapata az NB I-es bajnokság 4. fordulójában. Az Atomerőmű rendkívül rossz dobóformát fogott ki, így a vasiak, ha nem is mutattak kirobbanó játékot, fontos rangadót nyertek idegenben. ­Matthias Zollner együttese eddig hibátlan a bajnokságban.

A paksiak edzője, Branislav Dzunic három kulcsjátékosát is nélkülözni kényszerült a rang­adón, így meglehetősen szűkült a hazaiak rotációs lehetősége.

Eilingsfeld János a közelmúltban porckorongsérvműtéten esett át, Kovács Ákos és Orlando Coleman pedig izomhúzódás miatt hiányzott.

Nagy lendülettel kezdtek a csapatok, a támadás dominált, a védekezésre mindkét fél keveset adott. A negyed ­feléig minimális különbséggel vezetett az ASE, aztán Edwards triplájával fordított a Körmend (10-12). A vasi csapat jó sorozattal rukkolt elő, a 9. percre kiharcolta a tízpontos vezetést (12-22). Az ASE azonban nem hagyta magát, egy 8-0-s sorozattal visszajött a meccsbe, és az első kisszünetre zárkózott négy pontra (18-22).

A második etap elején komolyabban vette a védekezést az ASE, most már a Körmendnél is sok hibával működött a gépezet. Kapkodott a vendég, de a Paks továbbra is gyengén dobott, így maradt a néhány pontos körmendi előny. Büntetők törték meg a játékot mindkét oldalon, de sok pont bent ragadt, kipattantak ezek a dobások is. Rendkívül ­rossz dobószázalékot mutatott a Paks, főleg távolról – 16 triplakísérletből csak egy pottyant a kosárba egy félidőnyi játék alatt. A nagyszünetre is megőrizte a vezetést a Körmend, de előnye nem volt behozhatatlan – és nem jelentett garanciát a végső győzelemre.

A második félidő elején is csak a próbálkozás szintjén maradtak a csapatok a tripla­vonaltól. Főleg a Paks vállalkozott sokszor, de eredménytelenül, még a teljesen tiszta dobóhelyzeteit is elpuskázta. A nagyszerű hárompontos-mutatóiról ismert körmendi csapatkapitány, Ferencz Csaba mutatta meg végül, hogy kell ezt csinálni. Edwards és Taylor egy látványos összjátékkal jelezte, hogy azért vannak a kosárlabdának magasabb szintjei, de összességében továbbra is sokat hibáztak a csapatok. Faust is megmutatta magát egy zsákolással, de a 21/1-es triplamérleg igencsak rontotta a házigazda esélyeit.

A negyed hajrájában kialakult a legnagyobb különbség (41-55), amelyet még növelni tudott a vasi együttes. A záró játékrész elején némileg rendezte sorait a Paks, de messze tudása alatt teljesített még így is. A légiósok többször benézték a gyűrűt, dobásaik a homályba vesztek. Faust nyolcadik triplakísérlete végül beesett, ezt nagy ováció fogadta. De nem tudott tíz ponton belülre lépni az Atom, pedig a vendég is erőtlen játékot mutatott. A végén jobb volt és nyert a Körmend, ezzel begyűjtött egy fontos idegenbeli győzelmet a tartalékos Atomerőmű ellen.