Fontos meccs előtt állnak az aligátorok

Az OB I-es vízilabda-bajnokság középszakaszának utolsó, 8. fordulójában szombaton 16 órakor az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS) a Vasas-Plaketet fogadja.

A középszakasz utolsó fordulója előtt a negyedik UVSE 23, az ötödik AVUS 21, a hatodik Vasas 20 pontot gyűjtött a 9–16. helyért vívott küzdelemben. A negyedik hely azért értékes, mert az a csapat, amelyik ebben a pozícióban végez, a folytatásban már a bentmaradást jelentő 9–12., míg a többiek a 13–16. helyért mérkőzhetnek. Az aligátorok győzelmük esetén – és ha az UVSE nem nyer otthon a Szentes ellen – negyedikként zárnak. Amennyiben az AVUS nyer, az UVSE ikszel, pontazonosság alakul ki. Mivel az újpesti

(9-9) és a szombathelyi (11-11) találkozó is döntetlenre végződött, az egymás elleni eredmény nem rangsorol, hanem a gólkülönbség dönt. Ebben az AVUS jobb. Amennyiben a hazaiak szombati riválisa, a Vasas győz Szombathelyen, az angyalföldi együttes megelőzi az AVUS-t. Mivel az újpesti találkozó szombaton 13.15-kor, a szombathelyi 16 órakor kezdődik, a vasiak már tudják, mit játszott egyik riválisuk.

– Noha a meccs előtt már tisztában leszünk az Újpest eredményével, mi csak a saját találkozónkra koncentrálunk – mondta Matajsz Márk, az AVUS edzője. – Mindenképpen le kell győznünk a Vasast. Több videót is megnéztünk ellenfelünkről és a korábbi, egymás elleni mérkőzés tapasztalatára is építhetünk. Az angyalföldieknél jó a fiatal és a rutinos játékosok aránya, remek centereik vannak –

kiélezett, ki-ki mérkőzésre számítok. Fontos, hogy a legutóbbi tatabányai mérkőzésünkhöz képest jobb legyen a kapusteljesítményünk, és a blokkok számában is javulnunk kell.