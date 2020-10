Fontos rábapatyi siker, legyőzte a Sárvár a Jánosházát

A 8. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság.

Schott Lukácsháza SE– Szentgotthárdi VSE 3-0 ­(0-0). – Lukácsháza, 100 néző, vezette: Németh T.

Lukácsháza: Horváth K. – Szentkúti (Lévai), Vörös, Gombás, Varga A., Lengyel, Németh Cs. (Keresztényi), Gugcsó (Bolfán), Bősze, Dan, Dr. László (Horváth M.). Edző: Sántha Szilárd.

Szentgotthárd: KAPUI – Gécsek (Korpics), Osvald, Düh, Dancsecz T., Majczán, Dancsecs A. (Horváth D.), Sulics, Laczó, Tulok, Könye. Edző: Papp Zoltán.

Gólszerzők: Keresztényi, Varga A., László.

Az első félidőben a hazai együttes a szél támogatásával futballozott, mezőnyfölényt alakított ki. De pontatlanul játszott, így nem tudott gólt rúgni – a gotthárdi kapus is jól védett. A második játékrészben aztán hamar vezetést szerzett a Lukácsháza. Ezután – bár továbbra is tartaléklángon futballozott – újabb két találattal bebiztosította győzelmét.

Büki TK–Celldömölki VSE-­Vulkán Fürdő 0-5 ­(0-2). – Bük, 100 néző, v.: Kondor T.

Bük: Kamondi – Czingráber (Plenár), Németh T., Wágner, Kovács Z. (Kovács R.), Orbán, Tóth K., Csonka, Schimmer, Kossuth (Kónya), Taródi (Kiss R.). Edző: Marton Róbert.

CVSE: Osvald – ENYINGI, Göntér, Gorácz, Schimmer (Keszei Ti.), Keszei Ta. (Binder), Lőrincz, DÖBRENTE (Pázsi), Szabó K. (Galovich), Keszei R., Horváth D. (Gábor). Edző: Kelemen Kornél.

G.: Keszei Ta., Göntér, Döbrente, Szabó K., Enyingi.

Korán vezetést szerzett a CVSE, ez meghatározta a meccs további menetét. A celliek megérdemelten nyertek, bár a gólarány azért túlzott.

Király SE–Kőszegi Lóránt FC 1-2 (1-1). – Szombathely, 100 néző, v.: Bagoly G.

Király: Horváth A. – KUDRON (Németh B.), Kalmár (Reseterits), Kiss K., Fábián (Fülöp), Devecseri, Kovács Zs., Halmosi, Lakosi, SUBICZ, Kovács B. (Nyári). Edző: Hegyi László.

Kőszeg: Bán – Lintner, Fehér A., Gugcsó (Riegler), Prán D. (Keresztes), Csák, PRÁN A., Réti Mi. (Réti Ma.), Szűcs (Toldi), Fehér D., Szolyák. Edző: Őri Gábor.

G.: Fábián, ill. Fehér D., Prán A.

Kiállítva: Réti Ma. (93., Kőszeg).

A meccs elejét a hazai csapat uralta, ez egy gólban is megmutatkozott. Aztán a Kőszeg is felnőtt a feladathoz, még az első félidőben egyenlített, majd fordított. Jobb helyzetkihasználása miatt megérdemelten nyert a vendég.

Répcelaki SE–Csepregi SE 2-0 (1-0). – Répcelak, 200 néző, v.: Harcsár R.

Répcelak: TÓTH J. – Tóth Do., Alex, Tokaji, Tóth Dá., Ódor B., SIPOS (Németh B.), Horváth T., Rácz, Havasi, Prys­tupa. Edző: Balassa Péter.

Csepreg: Taródi – Kótai, Steiner M., Tájmel, Baranyai (Takács), Pócza, Kovács B. (Németh O.), Nika (Bánhidi), Merk, Lukács, Steiner C. (Horváth E.). Edző: Steiner Zsolt.

G.: Németh B., Alex.

A találkozó elején inkább mezőnyjáték folyt, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. A vendégek kapufája után aztán rákapcsolt a Répcelak. Tokaji ziccere még kimaradt, de a félidő hajrájában Alex közelről betalált. A második játékrészben a Csepreg támadólag lépett fel, de kapura nem volt veszélyes. Élénk játék alakult ki, hazai oldalon Tokajinak voltak helyzetei, végül Németh rúgta a második hazai gólt. Kapu előtti határozottabb játéka miatt nyert a Répcelak.

Sárvár FC–Jánosháza VSE 3-0 (1-0). – Sárvár, 300 néző, v.: Bedi T.

Sárvár: Viganó – Szabó R., Nagy D. (Varga L.), Potyi, Tóth M. (Kovács B.), Fider, Csákvári (Czöndör), Horváth A., Szabó B. (Horváth K.), Lempeg, Marsai (Vajda). Edző: Kovács Balázs.

Jánosháza: Tóth A. – Szabó L. (Vágusz), Závecz, Huszár, Virág, Palkovits, Németh J. (Ambrus), Büki, Szép (Kecskés), Nagy B., Balázsi. Edző: ifj. Molnár Károly.

G.: Horváth K., Fider, Csákvári.

K.: Potyi (58., Sárvár).

A Sárvár lépett fel támadólag, a Jánosháza visszaállt, lezárta a területeket, lassítani próbálta a játékot. A hazaiak próbálkoztak, de tompán szövögették támadásaikat, a szünet előtt mégis betaláltak. A második játékrészben is a hazai gárda támadott, de az utolsó fél órára emberhátrányba került. Ettől bátrabb lett a vendég. A Sárvár azonban jól kezelte ezt a helyzetet, és gyorsan eldöntötte a találkozót.

Rábapatyi KSK–Vép VSE 3-1 (2-1). – Rábapaty, 250 néző, v.: Horváth P.

Rábapaty: Király – VADÁSZ (Farkas B.), KÖNCZÖL, FEHÉR E. (Kovács Ti.), Balhási, PIROS P., Szabó A. (Fehér K.), Csupor, Kovács Ta., Piros D. (Gosztolya), Nardai (Dugovics). Edző: Enzsöl Gábor.

Vép: Bezdi B. – Wágner, Kovács D. (Varga O.), Szalai, Török, Bezdi Sz. (Szijártó), Takács Á., Illés (Szilvás), Varga B. (Berta), Takács M., Balikó. Edző: Török Richárd.

G.: Piros D., Fehér E., Csupor, ill. Szalai.

K.: Balhási (67.), ill. Török (75.).

A vendégek kezdtek jobban, a vezetést is megszerezték. Nem kellett sokat várni a Rábapaty válaszára, egy pontrúgás után Csupor közelről volt eredményes. A labda továbbra is a vépieknél volt többet, a házigazda viszont egy kontra után előnyhöz jutott. A második félidőben mezőnyben gyűrték egymást a felek. A játékvezető mindkét oldalon kiosztott egy pirosat. A kiállítások után a hazaiak koncentráltak jobban, és eldöntötték a találkozót.

Lorry GM Kft. Szarvaskend–Rum KSC 3-2 (1-1). – Szarvaskend, 180 néző, v.: Boda Gy.

Szarvaskend: Gáspár – VELEKEI, TÓTH G., Tóth A., Csillag, Jóna, NÉMETH T. (Csenterics), Somogyi (Nagy R.), Smolczer, Görcsi, KOPFER. Edző: Vaspöri Zoltán.

Rum: Busi – Csonka, Székely, Markó, NÉMETH M., Máthé, Baumgartner, Koszokovits (Koronczai), Horváth T., Tar, Pásti. Edző: Horváth Tibor.

G.: Velekei (2), Jóna, ill. Németh M., Koszokovits.

Az első játékrészben a széltől támogatott házigazda sok helyzetet dolgozott ki, de csak egy gólt rúgott. Ezután kétszer is eltalálta a kapufát – a Rum viszont egy kontra után egalizált. A házigazda a szünet után is támadásban maradt, de megint a vendégek szereztek kontragólt. A hajrában a hazaiak beszorították a Rumot. Ennek meg is lett az eredménye, Velekei két góllal megfordította az állást.

Körmendi FC–Egyházasrádóci SE 4-2 (3-0). – Körmend, 300 néző, v.: Bíró O.

Körmend: Balogh – Takács, Nyári (Horváth N.), Péter, Buti, Sály (Horváth P., Szabó P.), Majtényi, Sipos (Simon), Török, Kökény (Németh M.), Papp Z. Edző: Kurucz Ádám.

Egyházasrádóc: Bali – Bakos D., Bakos Cs. (Máté), Péter (Balogh A.), László, Vilics, Molnár L., Lukács (Kazinczki), Kardos (Horváth V.), Mészáros (Molnár I.), Krajczár. Edző: Lukács Ede.

G.: Sipos, Péter, Sály, Nyári, ill. Bakos D., Lukács.

Bár már tavasz óta viseli Papp István nevét a körmendi labdarúgócentrum, csak most, a szomszédvári rangadó előtt avatták fel a létesítményt. Ezt követően az ünnepi hangulathoz méltó játékot láthattak a nézők. A Körmend Sály bombájával megszerezte a vezetést, majd egy kontra után Nyári növelte a hazaiak előnyét. A félidő végén egy egyéni akcióval Sipos 3-0-ra alakította az állást. A második félidőben a vendégek magasabb fokozatra kapcsoltak, szépítettek. Majd a vége felé közeledve izgalmassá tették a meccset második góljukkal. A hajrában Péter rúgott kontrából egy gólt – lezárta a mérkőzést.