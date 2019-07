Furcsára sikeredett a megyei II-es és III-as pontvadászat

Furcsa, hektikus 2018–2019-es szezont zártak a labdarúgó megyei II. és III. osztályban szereplő csapatok. A lényeg azonban az, hogy a másodosztály két bajnoka, a Bük és a Szarvaskend vállalja a megyei I. osztályt.

Az utóbbi évek legfurcsábbra – legkaotikusabbra – sikeredett szezonja ért véget nem is olyan régen. Nincs egyetlen olyan tabella sem, amelyikben ne lenne kizárt csapat, amelyikben ne szerepelne pontlevonás. Abszolút baklövésnek bizonyult 17 csapatosra felduzzasztani a megyei II. déli csoportját – játszottak hétköznap, ünnepnapon is az elvileg amatőr csapatok. Nagy munkában volt a versenybizottság, a fegyelmi bizottság.

A csapatok számolatlanul kapták a büntetéseket – a fegyelmi bizottság csaknem száz alkalommal döntött úgy, hogy ellenőrt kötelesek fogadni, pontosabban fizetni a klubok. Országos szinten is brutális eltiltások borzolták a kedélyeket. De nemcsak a játékosok részesültek kemény fegyelmezésben, az edzők, a csapatvezetők sem maradtak ki a „jóból”. Dolgoztak bőszen az ellenőrök – akiknek így fizetésből is több jutott.

Abban pedig csak bízni lehet, hogy az illetékesek ilyen jellegű „áldozatos” munkája nem abban ölt majd testet, hogy tovább csökken az egyesületek száma. Mert sokan unják már a roppant szigort. Ami vélhetően teljesen indokolt. Arról nem érkezett hír, hogy a játékvezetők, az ellenőrök hibáztak volna.

De a labda akkor is pattog, ha a pályák környékén, pontosabban az íróasztaloknál háborús viszonyok uralkodnak. A megyei II. északi csoportjában parádés szezont futott a Bük, kiemelkedett a mezőnyből. Hetekkel a zárás előtt bajnokságot nyert, hosszú idő után jutott vissza a megyei I. osztályba.

A Büki TK névsora:

Sári Dávid, Kovács Richárd, Czirók Dávid, Horváth Gábor, Grubick Ferenc, Kovács Zoltán, Jakab László Zoltán, Horváth György István, Plajszer Dániel, Puskás Mirkó, Wágner Dávid, Schimmer Zoltán, Kovács Roland, Csonka Roland, Tóth Krisztián, Nagy Ivó László, Kiss Roland István, Taródi Dávid, Babos Péter, Kovács Dániel, Kiss Benjamin, Czingráber Márk, Horváth Tamás, Petrőczi András.

A megyei II. osztály déli csoportjában viszont a Szarvaskend és az elmúlt két év bajnoka, a Tutitextil-Körmend VSE végig ádáz versenyfutásban volt a bajnoki címért. Végül a Szarvaskend egyetlen ponttal jobbnak bizonyult – és vállalja a megyei I. osztályt.

– A tavalyi ezüstérem után a bajnoki cím reményében vágtunk neki a szezonnak – jelezte Tompa Róbert, a Szarvaskend technikai vezetője. – Harminckét bajnokinkból 29-et megnyertünk, egyszer ikszeltünk, nyolc pontot veszítettünk. A legkevesebb gólt kaptuk a mezőnyben, 16 meccsen maradt érintetlen a hálónk. De a gólszerzéssel sem volt problémánk. Egységesek voltunk, képesek voltak egymásért küzdeni a játékosok. Az edzéslátogatottság is rendben volt, ami visszaköszönt a kiváló erőnlétben. Az országos Magyar Kupában a főtáblára jutásért kaptunk ki, a megyei kupában négy közé jutottunk.

Összesen 39 mérkőzést játszottunk. Sokat köszönhetünk szurkolóinknak is, akik idegenbe is szép számmal elkísértek minket. A következő szezont a megye I. osztályban kezdjük, a keret megerősítése folyamatban van, az utánpótláscsapatok kialakítása jól halad. Az öltöző korszerűsítése, a pálya felújítása jelenleg is zajlik. Végül szeretnénk megköszönni Csenterics János edzői munkáját, két év alatt egy ezüst- és egy arany­érem volt a „termése”. Az új szezonnak új edzővel vágunk neki.

A Szarvaskend SE névsora:

Esztergályos Csaba, Ésik Tibor, Kopfer Gábor, Nagy I. Ádám, Tóth András, Földes Balázs, Smolczer András, Vilics András, Csillag Dávid, Németh Tamás, Kunovics Roland, Tóth Gábor, Szabó Dávid, Jóna Szabolcs, Németh Bence, Nagy II. Ádám, Görcsi Dávid, Herczeg Donát, Lőrincz Áron, Görcsi Patrik, Orsós Martin, Somogyi Roland, Szecskó Roland, Lakics János játékosok, Csenterics János játékos-edző, Tompa Róbert technikai vezető, Vörös Zsolt elnök.

A megyei III. osztály Szombathelyi csoportjában a Bucsu diadalmaskodott, Körmenden a Szakonyfalu, Sárváron pedig az Alsóújlak nyert – az Alsóújlak biztosan kipróbálja magát a megyei II. osztályban.

– A 2018–2019-es bajnoki kiírás hozta meg Alsóújlak számára a hőn áhított sikert, sokat kellett várnunk erre a pillanatra – jelentette ki Varga Ádám játékos-edző. – Azóta számos dolog megváltozott, például a körülmények is pozitív irányban fejlődtek. Két és fél éve vettem át az együttest azzal a feladattal, hogy tovább építsem a jövő csapatát. A célunk, az álmunk a bajnoki cím volt. Heti két edzéssel és átlag 15 emberrel egyre jobb eredményeket értünk el – és sikerült több fiatalt beépíteni a csapatba. Hétről hétre, meccsről meccsre fejlődtünk, és összejött a bajnoki cím! De itt nem állunk meg.

Jövőre szeretnénk a megyei II. osztályban is eredményesen szerepelni. Természetesen nehéz az utánpótlást megszervezni, ennek ellenére hiszünk benne, hogy tovább álmodhatjuk az álmainkat. Ezúton is szeretném arra buzdítani a környékbeli fiatalokat, hogy próbálják meg nálunk, szívesen várjuk az érdeklődőket.

Az Alsóújlak SC névsora:

Papp András, Pados Patrik, Ódor Richárd, Gampel Domonkos, Varga Norbert, Gampel Dániel, Kaposi Ádám, Joó Károly, Németh Tibor, Tárkányi Benjamin, Gaál Marcell, Varga Roland, Varga Ádám, Toldi Dávid, Takács Péter, Németh Tihamér, Fülöp Tamás, Kántor Tihamér, Tűh Szabolcs, Nagy Zoltán, Rohonczi Roland, Ország János, Wölfer Tamás, Asztalos Norbert, Gábor Attila, Ódor Péter, Bősze István, Hancz László. TG, KA

megyei II., dél

1. Szarvaskend 30 27 1 2 131- 26 82

2. Körmend VSE 30 27 0 3 176- 29 81

3. Nádasd 30 21 3 6 101- 30 66

4. Gyöngyösh.-Sz. 30 21 2 7 97- 50 65

5. Tanakajd 30 18 2 10 93- 52 56

6. Szentpéterfa 30 16 4 10 72- 40 52

7. Balogunyom 30 13 5 12 86- 54 44

8. Rábatótfalu 30 11 7 12 67- 66 40

9. Nárai 30 11 5 14 66- 86 38

10. Bajánsenye 30 11 2 17 74- 99 35

11. Őriszentpéter 30 9 5 16 60- 92 32

12. Tápláni KSK 30 8 7 15 55- 77 31

13. Ják 30 6 4 20 44- 112 21

14. Csákánydoroszló 30 6 2 22 48- 126 20

15. Felsőcsatár 30 5 5 20 32- 119 20

16. Viszák 30 3 0 27 30- 174 8

A Jáktól és a Viszáktól 1-1 pont levonva.

Megyei III., Sz.hely

1. Bucsu 28 25 3 0 112- 30 78

2. Kőszegfalva 28 20 3 5 100- 51 63

3. Telekes 28 19 4 5 84- 47 61

4. Sorkifalud 28 17 7 4 87- 37 58

5. Oszkó-Győrvár 28 16 3 9 90- 59 51

6. Torony 28 16 1 11 79- 51 49

7. Perenye 28 14 2 12 62- 56 44

8. Újperint 28 12 5 11 59- 46 41

9. Gersekarát 28 12 3 13 62- 80 39

10. Acsád-Meszlen 28 11 2 15 53- 63 35

11. Cák 28 9 5 14 57- 66 32

12. Vassurány 28 8 2 18 57- 89 26

13. Nemeskolta 28 6 1 21 70- 93 19

14. Gyöngyösfalu 28 3 2 23 27- 90 11

15. Rábahídvég 28 0 1 27 29- 170 1

A Vasasszonyfa visszalépett.

Megyei II., Észak

1. Bük 28 25 1 2 97- 26 76

2. Gérce-Vásárosm. 28 18 4 6 100- 50 58

3. Honvéd-Sé 28 18 3 7 88- 56 57

4. Söpte 28 16 3 9 57- 41 51

5. Spari 28 15 2 11 61- 53 47

6. Szeleste-Pósfa 28 13 6 9 50- 49 45

7. Kemenesalja 28 14 2 12 68- 51 44

8. Uraiújfalu 28 12 2 14 63- 58 38

9. Bozsok 28 11 4 13 53- 54 37

10. Pecöl 28 10 4 14 55- 60 34

11. Mersevát 28 10 4 14 50- 66 34

12. Ölbő 28 9 5 14 45- 61 32

13. Zanat 28 7 2 19 32- 80 23

14. Sitke 28 4 4 20 38- 86 16

15. Gencsapáti 28 4 2 22 32- 98 13

A Püspökmolnári kizárva.

A Gencsapátitól 1 pont levonva.

megyei III., Sárvár

1. Alsóújlak 32 27 2 3 134- 29 83

2. Ostffyasszonyfa 32 26 4 2 149- 35 82

3. Kemenesmagasi 32 23 6 3 109- 37 75

4. Boba 32 22 3 7 113- 42 69

5. Kenyeri 32 18 3 11 90- 67 57

6. Szergény 32 17 2 13 95- 92 52

7. Nemeskocs 32 15 4 13 106- 83 49

8. Hegyhát-Sótony 32 15 3 14 78- 74 48

9. Rábasömjén 32 15 3 14 71- 84 48

10. Répcevölgye-Bő 32 13 3 16 66- 61 42

11. Keléd 32 11 2 19 59- 96 35

12. Nagysimonyi 32 11 1 20 55- 99 34

13. Simaság 32 8 5 19 44- 101 29

14. Csénye 32 8 4 20 53- 104 28

15. Mesteri 32 8 3 21 41- 97 27

16. Jákfa 32 7 2 23 62- 128 23

17. Izsákfa 32 3 0 29 25- 121 5

A Szergénytől 1, az Izsákfától 4 pont levonva.

Megyei III., Körmend

1. Szakonyfalu 26 22 1 3 100- 37 67

2. Rábagyarmat 26 20 3 3 75- 30 63

3. Magyarszecsőd 26 18 1 7 116- 45 55

4. Csörötnek 26 14 1 11 96- 73 43

5. Szalafő 26 14 0 12 72- 63 42

6. Máriaújfalu 26 11 5 10 75- 55 38

7. Nagyrákos 26 12 2 12 71- 67 37

8. Vasalja 26 12 0 14 61- 74 36

9. Őrimagyarósd 26 11 2 13 62- 72 34

10. Magyarlak 26 9 2 15 54- 71 29

11. Pankasz 26 9 3 14 69- 88 26

12. Gasztony 26 8 2 16 52- 84 26

13. Körmend VSE 26 5 2 19 48- 117 16

14. Rönök 26 4 2 20 53- 128 10

Az Ivánc és az Alsószölnök kizárva.

A Nagyrákostól, az Őrimagyarósdtól és

a Körmendtől 1-1, a Pankasztól és a Rönöktől

4-4 pont levonva.