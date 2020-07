Futball helyett edzősködik a Viktória védője

Abbahagyta a futballt a Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapatának védője, Kiss Zsófia, aki a jövőben a vasiak utánpótlásában edzősködik tovább.

Szakonyi, Manhart, Öreg, Rácz, Tóth és Tálosi után megvan a Haladás-Viktória női NB I-es labdarúgócsapatának hetedik nyári távozója: a 21 esztendős bal oldali védő, Kiss Zsófia – Kiss Tamás klubmenedzser lánya – abbahagyta a profi futballt. Kiss a szombathelyiek saját nevelésű játékosa volt, 96 tétmeccsen lépett pályára, négy gólt szerzett.

– Hatéves korom óta fociztam a Viktóriában, azóta sem futballoztam máshol – mondta Kiss Zsófia. – Emlékszem, 15 évesen, 2013 novemberében egy szegedi bajnokin debütáltam a felnőttcsapatban. A kapus kivételével valamennyi poszton szerepeltem, az utóbbi időben bal oldali védőt játszottam.

Rengeteg felejthetetlen meccset vívtam, az FTC és az MTK elleni összecsapások mindig különlegesnek számítottak, teljesen más volt a hangulatuk. A Fradi elleni győzelmeket pedig máig nem feledtem, de az utóbbi években a Diósgyőr ellen is nagy csatákat vívtunk. A Haladás Stadionban rendezett meccseket is nagyon szerettem, hatalmas élmény volt ott játszani, különösen úgy, hogy sokan szurkoltak nekünk.

Kiss még csak 21 éves, ilyen fiatalon ritkán vonulnak vissza futballisták – pláne nem saját elhatározásból, ha sérülés sem hátráltatja őket.

– Korábban úgy döntöttem, hogy amíg az egyetemen tanulok, addig focizom – jelezte Kiss. – Nos, most lediplomáztam, és ha továbbképzem magam, az időelfoglaltsággal jár, ha pedig dolgozni kezdek, az is. Márpedig ez a futball rovására menne, azt pedig nem akartam. A másik érvem az, hogy úgy érzem, 15 évnyi játék elég volt. Pedig imádtam a csapatot, a klubot, társasági ember vagyok, szerettem az itteni közösséget. Jólesett, hogy edzőm, Szabados György kérte, gondoljam még egyszer át a dolgot – de a döntésem végleges. Édesapám pedig ugyan nehéz szívvel, de megpróbálja elfogadni, hogy így határoztam. A Viktóriától nem szakadok el, továbbra is kijárok a csapat meccseire, emellett az U7-es és U9-es csapatot edzem majd. Ez egy új kihívás, de állok elébe!