Futsal: a Haladás nyerte a Magyar Kupát! (Nyilatkozatokkal frissítve!)

A szombathelyiek megérdemelten győzték le a döntőben a Berettyóújfalu csapatát.

A Haladás rögtön nekiesett ellenfelének. De a Berettyó felvette a tempót. Mindkét kapusnak akadt védeni valója. Az első perctől pörgött a meccs – erős tempót diktáltak a felek. Aztán a szombathelyiek átvették az irányítást, kitámadtak, letámadtak, alig-alig volt a labda a vendégeknél. De a Berettyó hiba nélkül védekezett. És pontrúgásokból veszélyeztetett. A 7. percben Simic átadását Dávid fejelte közelről a kapufára – óriási hazai helyzet maradt ki. De szűk egy perc elteltével Dróth remek passzát már gólra váltotta Dávid (1-0)!

Nem tudott igazán komoly helyzetet kialakítani a Berettyó, időt is kért a szakmai stáb. Nem változott a játék képe, és jött az újabb hazai gól: Dóth tartott meg egy fellőtt labdát, húzták, vonták, közben sarokkal a felfutó Horváth elé tálalt, aki higgadtan emelt a kirontó kapus felett a hálóba (12. perc: 2-0). Próbálta fokozni a tempót a vendég, támadóbb játékra váltott. Gál ütemtelen csőrözése talált utat a lábak között a hazai kapuba – roppant szerencsés góllal szépített a Berettyó (15. perc: 2-1). Válaszként Dróth forgatta mag a védőket, de a közeli lövése a kapufán halt el. Vidák távoli löketénél ugyancsak a kapufa sietett a vendégek segítségére. Az első félidő hajrájában váratlanul egyenlített a Berettyó: Alvaró bombázta a jobb felsőbe a szögletből legurított labdát. Végül 2-2-es állásnál vonultak szünetre a felek.

A második félidő komoly Haladás-helyzetekkel kezdődött. A Berettyó védekezett, kivárásra játszott, semmi kockázatot nem vállalt. Alaszticsnak azért résen kellett lennie, már távolról próbálkoztak a vendégek. Aztán ismét – teljesen megérdemelten – megszerezte a vezetést a Haladás: egy oldalberúgásnál Madson előzte meg emberét, és bombázott közelről a kapuba ( 27. perc: 3-2). Lendületben, támadásban maradt a zöld-fehér gárda. De egy szögletvariáció után majdnem egyenlített a Berettyó, azonban Alasztics bravúrral védett.

Felpörgött a vendég, most a Haladás kényszerült védekezésre – nehéz pillanatokat élt át a házigazda. De túlélte – és veszélyes kontrát vezetett. Mindkét oldalon akadt helyzet. A vendégek szakmai stábja öt perccel a vége előtt időt kért, és a folytatás vészkapussal rohamozott a Berettyó. Önfeláldozóan védekezett a Haladás, állva tombolt a csarnok. Akkor pedig egyenesen felrobbant, amikor 22 másodperccel a vége előtt Vas erőszakosan labdát lopott, és az üresen hagyott a kapu passzolt! A mindkét nap nagyot játszó, nagyot küzdő Haladás megnyerte a Magyar Kupát!

Jegyzőkönyv



Haladás VSE–MVFC Berettyóújfalu 4-2 (2-2).

Szombathely, 2000 néző, futsal Magyar Kupa, döntő, vezette: Farkas, Tamási (Wittner, Kubicsek).

HVSE: Alasztics – Hajmási, Simic, Dávid, Vas. Csere: Sásdi (kapus), Horváth P., Sipos, Madson, Dróth, Gerencsér, Péter, Luis Garcia, Vidák. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Berettóújfalu: Mezei – Gál, Sidnei, Da Silva, Alvaro. Csere: László (kapus), Diece, Rézműves, Mayulu, Szabó, Nagy I., Kártik, Harmati, Sipos. Edző: Mullor Cabrera Sergio.

Gólszerzők: Dávid (8.), Horváth P. (12.), Madson (27), Vas (40)., ill. Gál (15.), Alvaro (19.). Futsal Magyar Kupa: 1. Haladás VSE, 2. MVFC Berettóújfalu, 3. Futsal Veszprém, 5Stars-Érd VSE.

Nyilatkozatok a döntő után:

– Nagyon sűrű hétvége, nagyon nehéz két nap van mögöttünk, de a kupagyőzelem minden fáradtságot megért! – összegzett Dróth Zoltán, a Haladás klasszisa. – Kiélezett volt a dönt – ami nem is meglepő, hiszen nagyon komoly rivális ellen léptünk pályára. Amikor vezettünk 2-0-ra úgy éreztem, hogy sínen vagyunk. Aztán a semmiből visszajött a meccsbe a Berettyó, lélektanilag a legrosszabbkor, pillanatokkal a szünet előtt egyenlített. Ekkor egy kicsit megijedtem, de bíztam a csapatban. A második félidőt jobban kezdtük, és amikor ismét vezetést szereztünk, már tudtam, hogy győzni fogunk – így is történt! Nagyot küzdöttük a hajrában, amikor a Berettyó vészkapussal rohamozott, és nagyon kellett a közönségünk támogatása. A Berettyó nagyon épít a légiósokra, még az utolsó pillanatban is igazolt külföldit – ezért annak külön örülök, hogy mi magyar játékosok is megmutattuk, hogy érünk valamit! Ez a hetedik kupagyőzelmem, ötször nyertem a Győrrel, most másodszor a Haladással. Mindkét szombathelyi kupagyőzelem nagyon kedves számomra, utóbbi talán azért fontosabb kicsit, mert hazai pályán, saját közönségünk előtt nyertünk – így együtt ünnepelhetünk!

– Mindenekelőtt gratulálok a fiúknak, nagyot küzdöttek, nagyot játszottak a döntőben – fogalmazott a Haladás mestere Calvo Rodriguez Juan Ramon, vagyis Juanra. – De jár a gratuláció a szakmai stáb tagjainak, a klubvezetésnek, és mindenekelőtt a szurkolóinknak is – együtt nyertük meg ezt a kupát. Éretten futballozott a csapatom, a játékosok a legapróbb részletekig betartották a taktikát. És akkor sem rogytak meg, mikor pillanatokkal a félidő előtt egyenlítette az ellenfél. Jól védekeztünk, nem volt gond a támadással, ha pedig kellett, akkor elővettük a szívünket. Bevallom, és is nagyon elfáradtam, mert ezúttal kicsit szűkebb kerettel játszottunk, nagyon oda kellett figyelni a cseréknél, be kellett osztani a pihenőidőt a kulcsembereknél – nagyon kellett koncentrálnom. Edzőként ez az első nagy sikerem – igaz a Győrrel játékos-edzőként bajnokságot nyertem az NB II-ben. Örülök, hogy ez a diadal egy ilyen patinás csapattal sikerült, mint a Haladás. Megtiszteltetés a zöld-fehér családhoz tartozni!

– Azért igazoltam Szombathelyre, mert a bajnoki címért, a kupagyőzelemért akartam harcolni, hogy stílszerűen fogalmazzak: most félúton járunk – lelkendezett a válogatott Dávid Richárd, aki a téli átigazolási időszakban érkezett a Haladáshoz. – Napról napra fejlődik a csapat, az pedig amit az elmúlt két napban produkált, komoly fegyvertény – megérdemelten nyertük meg a kupát! Nagy sikert értünk el, amit természetesen meg kell ünnepelni, de az élet nem áll meg, hamarosan következik a bajnoki rájátszás. Az biztos, hogy a Haladás megérett a bajnoki döntőre, valamint azt is bizonyítottuk, hogy felvesszük a versenyt a Berettyóval!