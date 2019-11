Futsal: a továbbjutásért meccsel a HVSE

A futsal magyar kupa 2. fordulójában a Haladás VSE a jó erőt képviselő Ferencváros vendégeként lép pályára szerdán (20.00).

A bajnokságban már találkoztak a felek, a 3. fordulóban 5-2-re nyert a HVSE az FTC vendégeként. A Fradi minőségi csapattal rendelkezik, a felsőházi tagságra pályázik a bajnokságban. A kupapárharc egy mérkőzésen dől el.

– Kaphattunk volna könnyebb sorsolást is, de most ez a feladat, ezt kell megoldanunk – vélekedett Juanra, a Haladás mestere. – A Fradi hazai pályán mindenkire veszélyes, válogatott szintű magyar játékosokat vonultat fel. És ugye nincs veszítenivalója, felszabadultan lép­het pályára ellenünk. Természetesen mi vagyunk az esélyesek, de észnél kell lennünk, mert egy meccsen bármilyen eredmény születhet. Egyszer már nyertünk Budapesten, most is ez a célunk. Szervezett játékot várok a fiúktól, stabil védekezést, jó helyzetkihasználást. Hajmási Milánra eltiltás miatt nem számíthatok.

A zöld-fehéreket érintő hír, hogy a február 22-23-án esedékes futsal magyar kupa döntőjének a Haladás sportcsarnok ad otthont – remélhetőleg Juanra mester csapata is ott lesz a négy legjobb gárda között.