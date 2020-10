Futsal: átgázolt a vendég Aramison a remek napot kifogó Haladás

Az NB I-es futsalbajnokság 7. fordulójában a Haladás VSE remek játékkal ütötte ki a vendég Aaramist.

Ha Haladás VSE–Aramis SE 11-2 (7-2). – Szombathely, 450 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Apkó, Tamási, (Muhari).

HVSE: Gyimesi – Dávid, Dróth, Vas, Vidák. Csere: Alasztics (kapus), Darrieer, Hajmási, Horváth P., Simic, Sipos, Papp, Gerencsér, szakasics. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Aramis: Vámos – Moga E., Keresztury, Papp, Jenei. Csere: Molnár (kapus), Tama, Harnisch, Frankovszky, Sáhó, Juhász, Fischer, Pap. Edző: Moga Flavius Lorant.

Gólszerzők: Gerencsér 2 (4., 36.), Dávid (9.), Simic (11.), Darrieer (14.), Sipos (16.), Dróth 2 (18., 20), Vidák (27.), Hajmási (32.), Papp (37.), ill. Pap (2.). Moga E. (9.).

A Haladás nagy lendülettel, letámadással kezdett. Egy szabadrúgás variáció végén mégis a vendég került előnybe. De lendületben maradt a házigazda, sőt fokozta a nyomást, a tempót. Simic bombájába Gerencsér lépett bele remek érzékkel, kiegyenlített a csapatának. Az Aramis védekezett, próbált kontrázni. Egymást érték a hazai helyzetek, de Vámosi kapus remekül védett – és a kapufa is kisegítette egyszer. Időt is kért a vendégek kispadja. És rögtön góllal tért vissza a pályára az Aramis: egy átlövés pattan meg, és perdült a hazai kapuba. De még kis sem ünnepelhette magát a vendég, amikor az erőszakos Dávid begyötörte az egyenlítő találatot. Majd Simic értékesítette közelről Hajmási forintos passzát – először vezetett a Haladás (11. perc: 3-2). Gerencsér készítette le a labdát a felzárkózó Darrieernek, aki okosan pöckölte el a labdát a kirontó kapus mellett. Remekül futballozott a Haladás, pillanatokra tudta csak megtartani a labdát az Aramis. Sipos szerzett látványos gólt egy szabadrúgás variáció végén. Nagyon jókor jött a szünet a vendégeknek. De még mielőtt pihenőre vonulhattak volna, Dróth is beköszönt – kétszer (és rúgott egy felső lécet). Nagyon nem volt egy súlycsoportban a két csapat.

Fordulás után sem változott a játék képe, további hazai helyzeteket láthatott a közönség. Az újabb gólok viszont elmaradtak. De csak egy kis ideig: Vidák vetett véget a szombathelyi gólcsendnek (27. perc: 8-2). Dávid lökete a felső lécen csattant. Hazai oldalon sok játéklehetőséget kaptak a fiatalok. Hajmási is feliratkozott a góllövőlistára, szép perdítéssel helyezett a kapuba. Gerencsér egy végletekig kijátszott akció végén szerezte meg saját maga második, csapata 10. gólját. Nem kegyelmezett a Haladás – az ijú Papp növelte a különbséget.

Állva tapsolt a közönség a meccs végén.