Futsal: az elején eldöntötte a rangadót a Haladás

Az NB I-es futsalbajnokság 5. fordulójában a Haladás VSE rangadót nyert a vendég Veszprém ellen.

A listavezető, százszázalékos Veszprémet fogadta a veretlen, az előző játéknapon Berettyóújfaluban diadalmaskodó, második helyen álló Haladás. A vendégektől Komáromi és Boromisza személyében két kulcsember hiányzott.

Haladás VSE–Balaton Bútor FC Veszprém 4-1 (4-1). – Szombathely, 400 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Tamási P., Tamási P. (Czene-Joó, Tolnay).

HVSE: Alasztics – Dávid, Dróth, Vas, Vidák. Csere: Gyimesi (kapus), Darrieer, Nagy K., Hajmási, Horváth P., Simic, Sipos, Gerencsér, Szakasics. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Veszprém: Sásdi – Tatai, Pál P., Rutai, Bognár. Csere: Spandler (kapus), Szili, Fridrich, Tar, Ábrahám, Bencsik Á., Kiss M., Bencsik R. Edző: Fehér Zsolt.

Gólszerzők: Vas (1.), Simic (3.), Dávid (5.), Dróth (6.). ill. Pál P. (4.).

Remekül kezdte a meccset a Haladás, csupán egy perc kellett a gólhoz: Dróth lekészítette le a labdát a bal szélen felzárkózó Vasnak, aki higgadtan lőtt laposan a kapuba (1-0). Majd Dróth löketénél a kapufa mentette meg a vendégeket az újabb találattól. A 3. percben már 2-0-ra vezetett a házigazda: szép labdakihozatal után Gerencsér tálalt középre Simic elé, aki gond nélkül értékesítette a ziccert. Nem roppant meg a Veszprém, egy szöglet után szépített.

De megnyugodni nem tudtak a vendégek, mert egy kontra végén Dávid jobbról óriási gólt ragasztott a léc alá (5. perc: 3-1). A veszprémi kispad rögtön időt kért. De a Haladás nem lassított: Dróth fordult be a védőjéről jobbról, és keresztbe kilőtte a jobb alsó sarkot, a labda a kapufa tövéről vágódott a hálóba (4-1). Gyorsabbnak, magabiztosabbnak tűntek a hazaiak, pontosabban, agresszívabban játszottak. A bizonytalan Veszprém csak pontrúgásból volt veszélyes, illetve próbált kontrázni. A HVSE letámadott, nyomás alatt tartott ellenfelét – a Veszprém a labdát is nehezen tartotta meg. A félidő végére azért rendezte sorait, elsősorban védekezését a vendég, így életben maradt. Sőt, a játékrész hajrájában Alaszticsnak is kellett védenie.

Fordulás után kiegyenlítettebb meccset láthattak a szurkolók. Egy megpattanó veszprémi lövésnél a kapufa hárított. A Haladás ekkor már nem sietett, higgadtan, szervezetten futballozott, amivel nem tudott mit kezdeni a vendég. Kevés helyzetet dolgoztak ki ekkor a csapatok. Aztán a percek múlásával kezdtett felbátorodni a Veszprém, többet birtokolta a labdát, keményen futballozott, korán elérte az öt csapathibát. Bő hét perc volt hátra, amikor vészkapus játékra váltott a vendég. Rohamozott a Veszprém, de jól védekezett a Haladás, már nem engedett gólt ellenfelének.

Parádésan kezdte a meccset a Haladás, és a folytatásban is szervezetten futballozott, a mérkőzés nagy részét irányítása alatt tartotta, biztosan, megérdemelten nyerte meg a rangadót – és a tabella éléről várja a folytatást.