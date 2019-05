Futsal: Berettyóban kapott ki a Haladás

Az NB I-es futsalbajnokság döntőjének első mérkőzésén a Kútház Haladás VSE a favorit Berettyóújfalu vendégeként kapott ki nagy csatában 2-1-re.

A Berettyóújfalu az alapszakszat és a középszakaszt is veretlenül tudta le, esélyesként futott neki a finálénak. A döntő az egyik fél három megnyert meccséig tart.

MVFC Berettyóújfalu–Kútház Haladás VSE 2-1 (1-0). – Berettyóújfalu, 400 néző, NB I-es futsalmérkőzés, első találkozó, vezette: Szilágyi, Takács (Kiss).

Berettyóújfalu: Mezei – Rábl, Gomes, Henrique, Sergio. Csere: László, Francisco, Nagy I., Sipos R., Szabó P., Gál, Harmati, Trencsényi, Takács Z. Edző: Mullor Cabrera Sergio.

HVSE: Sásdi – Horváth P., Simic, Dróth, Vas. Csere: Gyimesi, Alasztics (kapusok), Michel, Sanchez, Hajmási, Sipos G., Pocaia, Péter, Vidák. Edző: Sziffer András.

Gólszerzők: Francisco (12.), Sergio (21.), ill. Sanchez (32.).

Nagy elánnal vetették bele magukat a csatába, és a folytatásban is nagy iramot diktáltak a csapatok. Nem kímélték egymást a játékosok, szikrázóan kemény belépők, ütközések tarkították a meccset. A parázs mérkőzésen kiegyenlített első félidőt láthattak a felek. Mindkét együttes stabilan védekezett, de jutott erő támadásokra is – és volt veszély a pontrúgásokban, az átlövésekben is. A Berettyó szerzett vezetést, szerencsétlen gólt kapott a Haladás. Egy átlövést védett Sásdi, ám a kipattanóba szinte belebotlott a hazaiak spanyol légiósa, akiről a kapuba csorgott a labda. Rákacsolt a szombathelyi alakulat, ám Dróth löketénél a kapufa megmentette a Berettyót. Igaz, a hazaiak is lőttek egy felső lécet szabadrúgásból. És mindkét kapuban bemutattak egy nagy mentést a gólvonalról. Így 1-0-s hazai vezetésnél ért véget az első játékrész.

Fordulás után rögtön góllal nyitott ki a Berettyó. És a folytatásban kezdte átvenni az irányítást – rúgott egy kapufát is. Aztán rendezte sorait a Haladás, sikerült is szépíteni: egy remek kontra végén Sanchez váltotta gólra közelről a ziccert (32. perc: 1-2). A szombathelyiek erőre kaptak, ismét nyílttá tették a meccset. Sőt a mérkőzés utolsó perceiben vészkapus játékra váltottak. A szombathelyi nyomás azonban nem érett góllá. Kivédekezte a hajrát, és megnyerte a feszült hangulatú meccset a Berettyó.

A döntő második mérkőzését hétfőn (18.15) Szombathelyen rendezik.