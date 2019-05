Futsal: Berettyóújfalu–Haladás-meccs az első felvonáson

Az NB I-es futsalbajnokság döntőjének első felvonásán a Kútház Haladás VSE szerdán 18.30-kor a veretlen Berettyóújfalu vendégeként lép pályára – a párharc az egyik fél három megnyert meccséig tart.

Nem vitás, hogy a Berettyóújfalu a bajnoki cím első számú várományosa. A Berettyó veretlenül – 16 győzelemmel, két döntetlennel – tudta le az alapszakaszt, majd hibátlanul, nyolc győzelemmel száguldott át csoportján a középszakaszban. Csoportgyőztesként már hetekkel ezelőtt kvalifikálta magát a bajnoki döntőbe. Nem mellékesen a Magyar Kupát idén már megnyerte. A háromszoros bajnok (2007–2008, 2008–2009, 2013–2014), háromszoros kupagyőztes (2008–2009, 2011–2012, 2018–­2019) Berettyó nem titkoltan azzal a céllal futott neki a szezonnak, hogy visszaüljön az NB I trónjára. A Haladás az idén már háromszor játszott a Hajdú-Bihar megyei alakulattal. Mindháromszor megnehezítette ellenfele dolgát, de nyerni nem tudott. Az alapszakaszban Berettyóújfaluban ikszeltek (1-1) a felek, majd Szombathelyen a vendégek nyertek úgy, hogy az utolsó pillanatban szerezték a győztes gólt (3-4). A kupa elődöntőjében pedig nagy csatában kapott ki 4-2-re a HVSE. Nehéz feladat vár a zöld-fehér együttesre. A döntőt csütörtök, hétfő, csütörtök, hétfő, csütörtök ritmusban játsszák le a felek – a párharc az egyik csapat három megnyert meccséig tart.

– A Berettyó roppant kiegyensúlyozott, stabil, szervezett csapat, nehéz ellene – mondta Sziffer András, a Kútház Haladás VSE mestere. – Bő a kerete, és tele van rutinos játékosokkal, minőségi légiósokkal, válogatott szintű magyar futsalosokkal. A szakmai stáb már két éve dolgozik a csapattal, ezért taktikailag is érett, összeszokott a társaság. Nem véletlenül menetelt keresztül veretlenül a mezőnyön. Ugyanakkor mi is jó csapat vagyunk, és szerencsére a formaidőzítésünk is jól sikerült – a középszakaszban már mi is igen jól játszottunk. A Berettyóújfalu elleni három meccsünkön mindannyiszor megszorongattuk ellenfelünket, jeleztük, hogy fel tudjuk venni vele a versenyt. Az biztos, hogy egy Berettyó szintű csapatot nehéz lesz háromszor megverni – de talán nem lehetetlen feladat. Mi legalábbis megpróbáljuk. A lehető legkevesebb hibával kell játszanunk. A védekezésünk rendben van, kevés gólt kapunk, de a helyzetkihasználásunkon javítanunk kell, ugyanis rengeteg lehetőséget puskázunk el. Sásdi kisebb sérüléssel bajlódik, mindenki más bevethető. A csapat nagyon együtt van, nagyon motivált, mindenki várja már a párharcot. A közvélemény szerint a Berettyó a döntő favoritja, de mi nem így gondoljuk, és mindent megteszünk azért, hogy Szombathelyre hozzuk a bajnoki trófeát!

A bajnoki döntő menetrendje, 1. mérkőzés, május 30., csütörtök, 18.30: Berettyóújfalu–Haladás. 2. mérkőzés, június 3., hétfő, 18.15: Haladás–Berettyóújfalu. 3. mérkőzés, június 6., csütörtök, 20.15: Berettyóújfalu–Haladás (M4 Sport). 4. mérkőzés (ha szükséges), június 10., hétfő, 20.00: Szombathely–Haladás (M4 Sport). 5. mérkőzés (ha szükséges), június 13., csütörtök, 20.15: Berettyóújfalu–Haladás (M4 Sport).