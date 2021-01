Futsal: döntetlen a Veszprém-HVSE rangadón

Az NB I-es futsalbajnokság 14. fordulójából elmaradt meccset pótolt a Haladás kedden este a Veszprém vendégeként. A zöld-fehér gárda a hajrában bukta el a győzelmet, döntetlennel zárult a csata..

A harmadik helyen álló Veszprém fogadta az éllovas, veretlen Haladást. A rangadót a szombathelyiektől a betegségből lábadozó Alasztics Marcell hagyta ki.

Balaton Bútor FC Veszprém – Haladás VSE 3-3 (2-2). Veszprém, zárt kapuk mögött, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Tamási, Ibriksz (Imrő).

Veszprém: Spandler – Tatai, Pál, Boromisza, Rutai. Csere: Klcsó, Cseresznyés, Pavlek, Fridrich, Komáromi, Montero, Bencsik Á., Fellembek. Megbízott edző: Németh Gábor.

HVSE: Gyimesi – Darrieer, Horváth P., Simic, Dróth. Csere: Homlok (kapus), Kovács M., Nagy K., Hajmási, Sipos, Dávid, Gerencsér, Vas, Vidák. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Pál (18.), Tatai 2 (20., 39.), ill. Gerencsér (5.), Sipos (8.), Simic (29.).

Remekül, támadó szellemben kezdett a Haladás, rögtön magához ragadta az irányítást. A hazaiak védekezésre, kontrákra rendezkedtek be. A szombathelyi nyomás gyorsan góllá, gólokká érett: a 8. percben már 2-0-ra vezetett a Haladás. Előbb Hajmási verte meg az emberét egy az egyben, forintos passzát Gerencsér váltotta gólra. Majd ismét Hajmási villant, meghúzta a szélen, keresztbe lőtte a labdát, a hosszún érkezett Sipos, aki közelről nem hibázott. Lendületben, támadásban maradt a HVSE, a helyzetek alapján komolyabb előnyre is szert tehetett volna, de a legjobb lehetőségeket is elpuskázta – amiért járt a büntetés. A félidő hajrájában előbb egy szögletvariációból szépített, majd pillanatokkal a szünet előtt egy kontrából egyenlített a Veszprém – a játék képe alapján teljesen váratlanul.

Fordulás után is a győzelemért játszott a Haladás, rohamozott, ment előre. Egy kontra után Simic révén ismét megszerezte a vezetést – a szerb légiós Gerencsér önzetlen passzából talált kapuba. Jól futballozott a Haladás, de nem tudta növelni az előnyét, ismét kimaradtak a szombathelyi helyzetek. Ekkor már a Veszprém játékában is benne volt a gól, főleg pontrúgásokból veszélyeztetett, Gyimesinek kétszer is nagyot kellett védenie. A hajrában átállt az öt a négy elleni játékra a házigazda, és a 39. percben egyenlített. Sőt, az utolsó egy percben két komoly helyzetet is kihagyott. Így döntetlennel ért véget a rangadó.

A helyzetei alapján a Haladás könnyedén, korán eldönthette volna a mecset, a rossz helyzetkihasználása miatt azonban a végén az egy pontnak is örülnie kellett.

A Haladás veretlen maradt, de fontos pontokat vesztett.