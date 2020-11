Futsal: Dunaújvárosban nyert a vasi gárda

Az NB I.-es futsalbajnokság 11. fordulójában a Haladás VSE – ha a vártnál talán nehezebben is, de – begyűjtötte a kötelező győzelmet a Dunaferr vendégeként.

A szombathelyi kulcsemberek közül Alasztics Marcell és Horváth Péter hiányzott.

Dunaferr Due Dutrade FC–Haladás VSE 2-5

(2-1). – Dunaújváros, zárt kapuk mögött, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Borbás B., Hartung V. (Bereczki B.).

Dunaújváros: Cseresnyés – Schnierer J., Csányi, Dorogi, Németh L. Csere: Gergely, Danó, Boldizsár, Szili, Szabó K., Schnierer B., Slett, Bartha, Garda. Edző: Facskó József Tamás.

HVSE: Gyimesi – Darrieer, Simic, Gerencsér, Vidák. Csere: Homlok (kapus), Kovács M., Nagy K., Sipos, Dávid, Papp, Dróth, Vas. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Csányi (3.), Boldizsár (12.), ill. Dróth 2 (17., 21.), Darrieer (27.), Hajmási (28.), Simic (36.).

Ahogyan az várható volt, kellemetlen stílusú játékkal nyitott az anyagi gondok miatt kényszerből megfiatalított Dunaferr. Nagyon hátul védekezett, szervezetten, keményen futballozott – a fő hangsúlyt a biztonságra helyezte. A szerzett labdákból pedig próbált kontrákat vezetni. Egy ilyen ellentámadásból váratlanul meg is szerezte a vezetést. A Haladás gyorsan nyomasztó fölényre tett szert, sorra dolgozta ki a helyzeteket, de a befejezéseknél nem volt szerencséje – igaz, Cseresnyés kapus is nagyszerű napot fogott ki. Vidák kapufája után időt kért Juanra mester, mert a percek teltek, és kezdett kicsit kapkodni a Haladás, nem vitték végig a támadásokat a szombathelyiek, a távoli bombák célt tévesztettek. A belelkesült, olykor önfeláldozóan játszó Dunaferr sokkal jobban koncentrált a kapu előtt, ugyanis második valamire való helyzetét is gólra váltotta. Pillanatokra sem volt a hazaiaknál a labda – mégis vezettek 2-0-ra. Aztán bő három perccel az első félidő vége előtt Nagy Kevint vágták fel a hatoson beül, a jogosan megítélt büntetőt Dróth varrta be kíméletlenül. A Haladás rohamozott tovább. De egy kapufa jelezte, hogy van potenciál a dunaújvárosi ellentámadásokban is. Óriási és kimaradt szombathelyi helyzetekkel zárult az első játékrész.

A második félidőt Dróth rögtön egy parádés távoli góllal nyitotta – mindössze 17 másodpercre volt szüksége a Haladásnak az egyenlítéshez. Fokozta a tempót, kitámadott, letámadott a zöld-fehér gárda, rengeteg labdát szerzett, sok helyzetet dolgozott ki. Darrieer lopta be magát balról középre, majd távoltól óriási gólt szerzett – fordított a Haladás. Szépen járt a labda, Dróth adott be végül középre, a labdát pedig a hosszún érkező Hajmási közelről passzolta kapuba. Lenyugodtak a kedélyek, 4-2-es szombathelyi vezetésnél már alábbhagyott a hazaiak lelkesedése, agresszivitása. Nagy Kevin lökete a kapufán csattant. Simic viszont könnyedén terelte a kapuba a labdát egy végletekig kijátszott ziccer végén. A meccs vége felé már csak a különbség mértéke volt kérdéses. De mivel a vasiak kihagyták a helyzeteiket, az eredmény már nem változott. Második félidei teljesítménye alapján megérdemelten nyert a Haladás – a helyzetek száma, a játék képe alapján az eredmény hízelgő a hazaiakra nézve.

A listavezető, veretlen szombathelyi gárda legközelebb pénteken (18.30), a jó formában lévő Debrecen vendégeként lép pályára.