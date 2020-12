Futsal: egyre fejlődik, egyre eredményesebb a HVSE

Kifejezetten remekül sikerült a 2020-as esztendő a Haladás VSE NB I-es futsalcsapata számára: februárban Magyar Kupát nyert, jelenleg pedig a bajnoki cím első számú várományosa.

A Haladás NB I-es futsalcsapata februárban megnyerte a Magyar Kupát – a szombathelyi fináléban a nagy rivális

Berettyóújfalut verte meggyőző játékkal 4-2-re. A 2019/2020-as bajnokság a koronavírus-járvány miatt a felsőházi rájátszás második fordulójában félbeszakadt, ekkor a Haladás a tabella második helyéről üldözte a Berettyót, a góllövőlistát pedig 25 találatával magasan vezette Dróth Zoltán.

A szombathelyi alakulat a 2020/2021-es szezonban sem vett vissza a tempóból: a mezőnyben egyedül veretlen, a vesztett pontokat tekintve vezeti a tabellát – szeptember végén nyert például 2-1-re Berettyóújfaluban. A napokban pedig még egy jó hírt érte a zöld-fehér közösséget, ugyanis a HVSE kapusát, Alasztics Marcellt választották az év legjobb futsaljátékosának.

– Nagyon sajnáltam, hogy márciusban félbeszakadt a tavalyi bajnokság – jelezte Calvo Rodriguez Juan Ramon, a Haladás VSE NB I-es futsalcsapatának mestere. – A kupát imponáló teljesítménnyel nyertük meg, meggyőződésem, hogy az a siker nagyot lökött volna az amúgy is jó formában lévő, sikerre éhes, nagyon együtt lévő társaságon – de ezt már soha nem tudjuk meg. Persze nagyszerű eredmény a kupagyőzelem önmagában is – ne legyünk telhetetlenek!

– A kényszerpihenő után nagy lendülettel, elszántan kezdtük meg a felkészülést a 2020/2021-es szezonra – folytatta Juanra mester. – Szerencsére szinte egy az egyben a tavalyi kerettel dolgozhatok, ez komoly előnyt jelent számunkra, ugyanis nem a nulláról kezdtük a munkát – ellentétben a riválisokkal, amelyek legtöbbje komoly változásokon estek át. A célunk nem változott: ismét a bajnoki aranyérem begyűjtése a legfőbb feladatunk – és persze meg szeretnénk védeni a címünket a kupában. A hosszú leállás miatt lassabban lendültünk formába, az első meccseink még szorosabbak voltak, de aztán egyre jobb és jobb teljesítményt nyújtottunk, a folytatásban már egyre simább győzelmeket arattunk – komoly fegyvertény, hogy veretlenül várjuk a folytatást.

Kicsit tartottam tőle, hogy tavaly február-­március környékén elértük a csúcsformát – és nincs feljebb. De a srácok rám cáfoltak: továbbra is rohamléptekben fejlődik a csapat, ez a társaság már képes a tavalyi csúcsformánál sokkal jobb teljesítményre. Kiegyensúlyozottabbak, szervezettebbek lettünk, mind támadásban, mind védekezésben léptünk előre – és még tart a fejlődés! Tökéletes a háttér, a vezetőség mindent elkövet, hogy nekünk csak a munkára, a futballra kelljen koncentrálnunk.

– December 18-án még edzettünk, aztán rövid pihenőt kapott a csapat, de december 28-án már ismét munkába álltunk – árulta el a spanyol tréner. – Nehéz folytatás vár ránk, hiszen rövid időn belül mindhárom főbb riválisunkkal összecsapunk: január 10-én fogadjuk a dobogó harmadik fokára felkapaszkodó Kecskemétet, aztán megyünk ahhoz a Veszprémhez, amely már amúgy is jó erőt képvisel, de információim szerint komoly igazolásokat tervez, végül jön hozzánk a bajnoki címvédő, a nemzetközi porondon is jól szereplő Berettyóújfalu. Ez a három csapat komoly ellenfél – de a Berettyó közülük is kiemelkedik. Dolgozunk tovább az álmainkért. Elégedett vagyok a 2020-as esztendővel, elégedett vagyok a játékosaim teljesítményével, hozzáállásával – és bízom a hasonlóan jó 2021-es folytatásban!

– Nincs okunk változtatni a játékoskereten, hiszen láthatjuk, hogy kiugró teljesítményre is képes a társaság – fogalmazott Pálmay Tamás, a HVSE futsalszakágának vezetője. – Ugyanakkor tudjuk, hogy a riválisaink komolynak tűnő erősítéseken dolgoznak. Ezt azt jelenti, hogy nekünk is nyitott szemmel kell járnunk az átigazolási piacon – vagyis, ha lesz lehetőségünk elérhető áron, minőségi, egyből erősítést jelentő játékost igazolni, akkor megtesszük az ilyenkor szokásos lépéseket. De minden áron nincs szükségünk új emberre. Nehezíti ugyanakkor a dolgunkat, hogy hat játékosunk is elkapta a koronavírus-fertőzést – közülük hárman már negatív mintát szolgáltattak.

Érdemes megemlíteni, hogy a Haladás második számú, fiatal, saját nevelésű játékosokat felvonultató csapata is remek őszt teljesített, az NB II-es tabella élén telel. Sziffer András alakulata kilenc győzelmet aratott és mindössze kétszer kapott ki. A góllövőlista élén pedig a 15 találatig jutó szombathelyi játékos, Vatamaniuc-Bartha Dávid áll.