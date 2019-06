Futsal: ezüstérmes a Haladás

Az NB I-es futsalbajnokság döntőjének utolsó, ötödik meccsén vereséget szenvedett Berettyóújfaluban a megtizedelt Kútház Haladás VSE, így ezüstéremmel zárta a szezont.

Az utolsó, ötödik mérkőzéséhez érkezett az egyik fél három megnyert meccséig tartó NB I-es futsaldöntő. Az eddigi sorminta a következőképpen alakult: MVFC Berettyóújfalu-Kútház Haladás VSE 2-1, HVSE-Berettyó 3-1, Berettyó-HVSE 6-4 – hosszabbítás után, HVSE-Berettyó 3-3 – büntetőkkel 3-2. Az utolsó két mérkőzésen a játékvezetők nagyon – vagy inkább túlságosan – tisztelték a Berettyót, alaposan megszórták sárga és piros lapokkal a szombathelyieket. Így a döntőt Dróth Zoltán, Milos Simis és Pocaia eltiltás miatt kénytelen volt kihagyni. Alaposan csökken így a zöld-fehér gárda esélye a bravúrra, a győzelemre.

MVFC Berettyóújfalu – Kútház Haladás VSE 5-1 (2-1). – Berettyóújfalu, 500 néző, NB I-es futsalmérkőzés, döntő, ötödik találkozó, vezette: Kovács G., Wittner J. (Szilágyi N., Takács Á.).

Berettóújfalu: Tihanyi – Rábl, Amílcar, Takács, Rafael. Csere: László (kapus), Francisco, Nagy, Sipos, Szabó, Gál, Harmati, Trencsényi, Sergio. Edző: Mullor Cabrera Sergio.

HVSE: Alasztics – Michel, Hajmási, Vas, Vidák. Csere: Gyimesi, Sásdi (kapusok), Sanchez, Horváth P., Gerencsér, Szakasics, Tóth M., Péter. Edző: Sziffer András.

Gól: Amílcar 2 (10., 28.), Gál (16.), Sergio (32.), Szabó (33.), ill Sanchez (14.).

Ahogyan az várható volt az esélyesebb, bővebb, erősebb kerettel rendelkező Berettyó nagy lendülettel nyitott. A Haladás védekezésre rendezkedett be, és próbált kontrázni. És úgy tűnt, hogy működik ez a taktika, vezetett néhány veszélyes ellentámadást a vasi gárda. Váratlanul kiegyenlített mérkőzést vívtak a felek. A Berettyónál többet volt ugyan a labda, de csak távoli lövésekre futotta az erejéből. Aztán a játékrész derekán Amílcar törte fel a szombathelyi reteszt, miután egy nagy védés utáni kipattanóra érkezett jól. A Berettyó hozta a szokásos agresszív stílusát, és lendületben maradt, igyekezett eldönteni a meccset. De Alasztics kapus ismét remek formában védett. Sőt, a Haladás váratlanul egyenlített: egy szabadrúgásvariáció végén Vas passzát váltotta közelről gólra Sanchez. Aztán ziccert rontott a HVSE. Amit büntetett a Berettyó, mert egy szépen kijátszott akció végén gyorsan visszavette az előnyt. De a nagyot küzdő Haladás meccsben maradt.

Fordulás után sem változott a játék képe: a Berettyó támadott, a Haladás védekezett és próbált kontrázni. De a HVSE szervezetten, motiváltan futballozott, nem adta olcsón a bőrét. A szombathelyi csapatban a fiatalok is kaptak bőven lehetőséget, aki igyekeztek bizonyítani. Ám a percek múlásával fokozódott a Berettyó nyomása, fáradt a Haladás – Amílcar átlövése pedig utat talált a vasi kapuba (28. perc: 3-1). Támadóbb futballra váltott a zöld-fehér gárda, majd szűk 10 perccel a vége előtt vészkapust is bevetett. Sergio lopott labdát, és ívelt saját hatosáról a szombathelyi kapuba. Ezzel is is dőlt a mérkőzés sorsa. A vészkapus Vas állt a gólvonalon, amikor megszületett az ötödik berettyói gól (33. perc: 5-1). A hajrában a Haladás minden mindegy alapon nekiesett ellenfelének, megpróbált faragni a hátrányán, ami nem jött össze.

Dróth és Simic nélkül nem tudott csodát tenni Berettyóújfaluban a Haladás, de tisztességgel hely állt – és fényesen csillogó ezüstéremmel zárta a 2018/2019-es szezont.

Kiemelt képünk illusztráció.