Futsal: két MK-meccs

A futsal Magyar Kupa második fordulóját rendezték: a Kőszeg közel volt a bravúrhoz, de kikapott, a Haladás fölényes győzelemmel lépett tovább.

ELTE-BEAC (NB II.)–Haladás VSE (NB I.) 1-10 (0-3). – Budapest, futsal Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Juhász, Boros (Kiss).

HVSE: Gyimesi – Hajmási, Sipos, Dávid, Vas. Csere: Alasztics (kapus), Darrieer, Horváth P., Simic, Vatamaniuc-Bartha, Papp, Dróth, Gerencsér, Szakasics. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Szombathelyi gólszerzők: Vatamaniuc-Bartha 3, Gerencsér 2, Sipos, Dávid, Vas, Darrieer, Dróth.

A Haladás most csatlakozott a sorozathoz – és hétfőn még bajnokit játszott Kecskeméten. Ettől függetlenül teljes csapattal utazott a szerda késő esti budapesti összecsapásra. A házigazda végig védekezésre kényszerült, az első félidőben még ha nehezen is, de valamelyest tartotta a lépést. A második játékrészben azonban már átgázolt ellenfelén a HVSE, és ilyen arányban is megérdemelten nyert. Ráadásul a fiatalok is kaptak bőven bizonyítási lehetőséget.

Kőszegi Lóránt FC (regionális)–Újpest RFC 220-Volt (NB I.) 3-4 (1-0). – Répcelak, futsal Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Vámosi, Blum (Karsai).

Kőszeg: Németh M. – Csák, Gyurácz, Rácz, Fehér. Csere: Kasalo (kapus), Lintner, Prán D., Toldi, Prán A., Réti Mi., Tóth D., Réti Ma., Fellegi. Játékos-edző: Rácz Bence.

Kőszegi gólszerzők: Prán A., Fellegi, Fehér.

A Kőszeg a kupa első fordulójában a szintén a harmadosztályban, a regionális bajnokságban szereplő vendég Rákospalotán lépett át biztosan (7-1). Az légiósokkal teletömött Újpest abszolút esélyesként lépett pályára, de alapos meglepetésben részesült. A Kőszeg ugyanis roppant motivált, szervezett, eredményes játékkal rukkolt elő, a 35. percben még 3-1-re vezetett. Érett a meglepetés, de végül az Újpest nagy küzdelemben érvényesítette a papírformát, a közvetlen hajrában, a 37., a 38. és a 40. percben szerzett gólokkal megfordította a mérkőzést – és nem várt nagy csatában csikarta ki a továbbjutást.