Futsal: megérdemelten győzte le a HVSE a DEAC-ot

Az NB I-es futsalbajnokság 3. fordulójában a Haladás a jó erőt képviselő vendég Debrecent gyűrte le.

A Haladásba visszatért a sérüléséből felépülő Darrieer Melo és Dávid Richárd. Hiányzott viszont a betegséggel bajlódó kapus, Alasztics Marcell.

Haladás VSE–Debreceni EAC 3-2 (3-1). – Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 450 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Kovács G., Ibriksz (Blum).

HVSE: Gyimesi – Darri­eer, Hajmási, Simic, Gerencsér. Csere: Homlok (kapus), Nagy K., Horváth P., Sipos, Dávid, Dróth, Vas, Szakasics. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

DEAC: Dobi – Szentes-Bíró, Tóth A., Thiago, Rácz. Csere: Krajcsi (kapus), Faragó, Siska, Kántor, Szabó L., Berecz, Szabó J. Edző: Elek Gergő.

Gólszerzők: Gerencsér (2.), Darrieer (16.), Vas (40.), ill. Thiago 2 (6., 38.)

A Haladás rögtön nekiesett ellenfelének. És Hajmási centerezése után Gerencsér góljával gyorsan meg is szerezte a vezetést. Rögtön feljebb tolta a játékát a Debrecen. Korán hajtós csata kerekedett a meccsből – de komoly helyzetet csak a házigazda alakított ki. A játékvezető sietett a vendégek segítségére, egy véleményes büntetőt fújt be, amit a DEAC gólra váltott (6. perc: 1-1) – úgy tűnt, hogy a büntetőterületen kívül történt a fault. Fokozta a nyomást a HVSE. Sorra maradtak ki a hazai helyzetek. A Debrecen keményen, szervezetten védekezett – és várt a hazaiak hibájára. Darrieer szép emelése a felső lécről vágódott vissza a mezőnybe. Dróth bombázott rá egy szabadrúgást, a kapus védett, a kipattanóra Darrieer érkezett, és higgadtan helyezett a kapuba (2-1) – sikerült feltörni a debreceni reteszt. Az első félidő utolsó bő másfél percét öt csapathibával játszotta végig a Haladás, ki is csikart egy nagybüntetőt a DEAC – amit kihagyott. Rá pár pillanatra Vas gyötörte be közelről Dróth centerezését. Döntetlen helyett kétgólos előnnyel vonulhatott szünetre a Haladás.

A második játékrész is hazai helyzetekkel kezdődött – kimaradtak az ordító ziccerek. Dróth lökete a kapufán csattant. A DEAC nehezen tartotta a lépést, nehezen épített támadást. A Haladás pedig nem tudta eldönteni a meccset. Nyolc perc volt hátra, amikor a vendég vészkapus játékra váltott. Dróth rúgott még egy kapufát. Üres kapus helyzeteket, kidolgozott kontrákat hagyott ki a HVSE. És ahogyan ilyenkor lenni szokott, jött a büntetés: szépített a lelkes DEAC (38. perc: 3-2). A hajrá így váratlanul szoros, izgalmas lett. De végül – megérdemelten – nyert a HVSE.