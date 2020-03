Futsal: Milos Simic remekül érzi magát a Haladásban

Milos Simic második szezonját tölti a Haladás VSE NB I-es futsalcsapatánál. A rutinos szerb légiós kulcsembere a zöld-fehér együttesnek, remekül érzi magát a vasi megyeszékhelyen. Jelenleg hazájában várja, hogy folytatódjon a bajnokság.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Milos Simic 2018 nyarán érkezett a Haladáshoz – remek fogásnak számított, hiszen egy rutinos, korábbi klubjaiban szép sikereket elérő szerb válogatottat sikerült zöld-fehér mezbe öltöztetni. Simic igazolta jó hírét, tavaly komoly szerepet vállalt a bajnoki ezüst-

éremben, idén pedig a kupagyőzelemben. A 30 esztendős játékos eddig 57 tétmeccset játszott a Haladásban, ezeken 26 gólig jutott. A szezon most szünetel a koronavírus-járvány miatt, Simic pedig hazájában, Szerbiában várja, hogy normalizálódjon a helyzet, hogy folytatódjon a pontvadászat.

– Új kihívások után kutatva bukkantam a Haladásra – utalt a közös kezdetekre Milos Simic. – Tetszett, amit a vezetés felvázolt, egy ambiciózus klub képe rajzolódott ki előttem, amely egyre magasabbra tör. Ez egybeesett az én törekvéseimmel is. Szerbiában az Ekonomac Kragujevac, Romániában pedig az Informatica Timisoara színeiben megnyertem a bajnokságot – szerettem volna Magyarországon, a Haladásban is valami maradandót alkotni. És egyelőre jól alakul a közös történetünk a klubbal: a kupát már megnyertük, és a bajnokságban is van esélyünk a csúcsra érni.

– A tavalyi szezon után volt több ajánlatom, azért döntöttem ismét a Haladás mellett, mert tényleg nagyon tetszik a klub működése, a vezetők, az edzők, a játékosok mind profik, és a klub infrastruktúrája is nagyszerű – folytatta Simic. – És az is komoly érv volt a maradásom mellett, hogy tavaly nem nyertünk semmit. Az emberek egyébként szívélyes fogadtatásban részesítettek Szombathelyen, és nagy öröm számomra, hogy hétről hétre ilyen nagyszerű szurkolótábor előtt léphetek pályára. A csapattársak és a klub minden tagja sokat segített, hogy otthonosan érezzem magam Szombathelyen, amiért nagyon hálás vagyok. A családommal imádunk Szombathelyen lakni, roppant barátságos, élhető a város. Nagyon jó döntést hoztam 2018 nyarán, amikor elfogadtam a Haladás ajánlatát. Múlt év novemberében pedig megszületett a kisfiam – életem legcsodálatosabb pillanata volt. Még egy, ami Szombathelyhez köt. Számomra a család a legfontosabb, a családom a legnagyobb támaszom és a legnagyobb motivációm is egyben.

– A magyar NB I. egészen jó színvonalat képviselt, minden évben izgalmas a bajnokság, bizonytalan, hogy kié lesz az aranyérem, ki fog kiesni, feljutni – vélekedett Simic. – A kiszámíthatatlanság jót tesz a sportág népszerűségének. A legtöbb helyen igazán jó csarnokokban játszhatunk, a bajnokság jól szervezett. Az idén nagyon jó csapat jött össze a Haladásnál, mostanra értünk össze.

Megnyertük a Magyar Kupát, jól szerepeltünk az alapszakaszban, jól állunk a felsőházi rájátszásban. A kupagyőzelem okozta eufóriát, lendületet szerintem meg tudtuk volna lovagolni – teljesen reálisan pályáztunk a bajnoki címre. De sajnos a koronavírus-járvány miatt a szövetség félbeszakította a bajnokságot. Nagyon remélem, hogy hamarosan folytathatjuk a meccseket. De szerintem helyes döntést hoztak az illetékesek: fő az egészség! Ha normalizálódik az egészségügyi helyzet, akkor könnyen vissza tudok térni Szerbiából, és minden gond nélkül fel fogom venni a munkát, a ritmust, mert profi sportolóhoz illően karban tartom magam. Úgy érzem, meg kell ragadnom a lehetőséget, és az újság lapjain keresztül arra kérem az embereket, hogy vigyázzanak magukra és fogadják meg a szakértők tanácsait, maradjanak otthon, így hamarabb véget érhet ez az egész őrület.