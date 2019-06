Futsal: nagy utazás Berettyóba

A Kútház Haladás VSE NB I-es futsalcsapata ma 20.15-kor a Berettyúójfalu vendégeként lép pályára a bajnoki döntő harmadik felvonásán (M4 sport).

A 22 fős szombathelyi delegáció – három kisbusszal – már szerdán 13 órakor útra kelt. És 19 órakor érkezett meg Debrecenbe, ahol elfoglalta a szállását. Majd egy kis esti frissítő séta, és vacsora után mindenki nyugovóra tért.

Nyugodtan telt a csütörtök is. Az utolsó simításokat délután végezte el a szakmai stáb, amikor is videózással, és a taktikai elemek átbeszélésével zárult le a mérkőzésre való felkészülés. A csapat 17 órakor ült ismét buszra, ét Berettyóújfalu felé vette az irányt.

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó bajnoki döntő állása egyébként 1-1 – hazai pályán mindkét csapat behúzta a meccsét.

– Felszabadultak a srácok, koncentráltak, de nem érzek rajtuk feszültséget – adott helyzetjelentést lapunknak még Debrecenből Somfalvi Csaba, a HVSE szakosztály vezetője. – A nyomást most inkább a hazai csapaton lesz, hiszen a Berettyó nem hibázhat. Ha kikapunk, akkor hazai pályán hétfőn még javíthatunk – vagy reményeink szerint ma győzünk, és Szombathelyen felrakjuk az i-re a pontot! Igyekeztünk tartalmas programokkal kiszellőztetni a fejeket: megnéztük a Debrecenben a Nagytemplomot, jártunk a DVSC stadionjában, de például villamosoztunk is. Most pedig buszra ülünk, és Berettyóújfalu felé vesszük az irányt! Egységes, motivált, jó formában van a csapatunk, felkészültünk, nincs mitől félnünk!