Futsal: nagyon közel volt a bravúrhoz a HVSE

Az NB I-es futsalbajnokság döntőjének harmadik felvonásán a Kútház Haladás VSE a Berettyóújfalu vendégeként kapott ki egy végletekig kiélezett nagy csatában, hosszabbítás után 6-4-re.

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó döntő harmadik felvonásának 1-1-ről futottak neki a felek – mindkét gárda megnyerte a hazai meccsét.

MVFC Berettyóújfalu – Kútház Haladás VSE 6-4 (2-0) – hosszabbítás után. – Berettyóújfalu, 400 néző, NB I-es futsalmérkőzés, döntő, harmadik találkozó, vezette: Czene-Joó Á., Kiss G., (Tamási P., Ibriksz M.).

Berettyóújfalu: Tihanyi – Nagy I., Rábl, Amílcar, Sergio. Csere: László, Francisco, Sipos, Szabó, Gál, Harmati, Trencsényi, Takács, Rafael. Edző: Mullor Cabrera Sergio.

HVSE: Alasztics – Horváth P., Simic, Dróth, Vas. Csere: Gyimesi, Sásdi (kapusok), Michel, Sanchez, Hajmási, Gerencsér, Pocaia, Péter, Vidék. Edző: Sziffer András.

Gól: Rafael (5.), Sergio (17.), Amílcar (34.), Rábl (40.), Nagy I. (42., 45.), ill. Vas (27.), Simic 3 (36., 38., 39.).

Kiállítva: Sanchez (33.).

Nagy lendülettel nyitott a Berettyó, de gyorsan felvette a ritmust a Haladás is – szervezetten játszott, remekül kontrázott, de elpuskázta a ziccereket. A Berettyó viszont első komoly helyzetét gólra váltotta, egy villámgyors támadás, ajtó-ablak helyzet végén. A váratlan gól nem fogta meg a Haladást, rohamozott tovább.

A Berettyó szokásához híven agresszívan játszott, nem válogatott az eszközökben, Amílcar ütötte le Hajmásit – büntetlenül. Feszült volt a hangulat, parázs párharcokat láthattak a nézők. Jól futballozott a Haladás, de a hazaiak kapusa, Tihanyi is jól védett. A Berettyó pedig növelte az előnyét, ugyanis végigvitt egy kontrát, Gál emelésénél a felső léc még mentett, a kipattanóra viszont Sergio érkezett, és közelről a kapuba bombázott. Másodpercekkel a félidő vége előtt kisbüntetőhöz jutott a Berettyó, ám Nagy Imre 10 méterről elengedett löketét Sásdi védte. A kapu előtt határozottabb házigazda vonulhatott előnnyel szünetre.

Fordulás után letámadással nyitott a Berettyó, nem hagyta, hogy belelendüljön, támadásokat vezessen a Haladás. A hazaiak a faulthatáron futballoztak. De küzdött becsülettel a zöld-fehér gárda, az erőfeszítéseket pedig siker koronázta, remek egyéni alakítás végén ugyanis Vas faragott a hátrányon (27. perc: 2-1). És lendületben maradt a vasi alakulat, benyomta ellenfelét. Időt kellett kérnie a hazai kispadnak. Rendezte sorait a Berettyó, ismét felpörgött, kiélezett lett a meccs, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek.

Aztán főszerepet kértek a játékvezetők, a szombathelyiek spanyol légiósát, Sanchezt szórták ki egy erősen kétséges második sárga lappal – az emberelőnyt pedig gyorsan gólra váltotta a házigazda. A folytatásban vészkapus játékra váltott a HVSE. Dróth harcolt ki egy kisbüntetőt, amit Simic váltott gólra (36. perc: 3-2). Sőt, Simic két perccel a vége előtt – emberelőnyös játékból – egyenlített! A Haladás pedig pörgött tovább, nyerni akart.

Bő egy perccel a vége előtt ismét kisbüntetőt kapott a Haladás. Simic pedig ezúttal sem hibázott (3-4)! Most a Berettyó váltott vészkapusra. A Haladás pedig nem tudta kivédekezni a hátralévő időt, hét (!) másodperccel a vége előtt Rábl sodort be közelről egy középre belőtt labdát. Simic azonban negyedszer is betalált – a játékvezetők szerint azonban a mérkőzés végét jelző dudaszó után…

Jöhetett a hosszabbítás. Kisbüntetős góllal került ismét előnybe a Berettyó. A Haladás rohamozott becsülettel, de nem tudott betalálni. Sőt, a ráadás első öt perce Berettyó-góllal zárult – ami természetesen ismét kisbüntetőből született. Így a hosszabbítás második félideje 6-4-es hazai vezetésről kezdődött. A Haladás vészkapussal próbálkozott, de a Berettyó hiba nélkül védekezett, és kicsikarta a győzelmet. A szerencsésebb csapat nyert – nagyon közel volt a bravúrhoz a Haladás.

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc állása így 2-1-re a Berettyóújfalu javára. A döntő negyedik mérkőzését hétfőn (20.00, M4 Sport) rendezik a Haladás sportcsarnokban – azon az összecsapáson egyenlíthet a zöld-fehér gárda.

-Nagyon büszke vagyok a csapatomra, a fiúk az utolsó leheletükig küzdöttek, úgy gondolom, hogy a játék képe alapján rászolgáltunk volna a győzelemre – értékelt Sziffer András, a Kútház Haladás VSE mestere. – Két gólos hátrányból visszajöttünk a meccsbe, fordítottunk, nagyon közel voltunk a meglepetéshez – mégis elmaradt a bravúr. A hosszabbításban viszont már higgadtabb volt a házigazda, elkövettünk két buta faultot, amikért góllal bűnhődtünk. Csupán hét másodperc választott minket el a győzelemtől, ezért most nagyon csalódott vagyok… De biztos vagyok benne, hogy hétfőn Szombathelyen ki fogunk egyenlíteni. Az ellenfelünk már tudja, hogy teljesen egyenrangú riválisa vagyunk, és azt is, hogy soha nem adjuk fel! Vissza akarunk térni még egyszer Berettyóújfaluba, hogy hazavigyük a bajnoki trófeát!