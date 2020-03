Futsal: nem okozott gondot az Aramis

Az NB I-es futsalbajnokság felsőházi rájátszásának első fordulójában a Haladás VSE a papírformának megfelelően parádés második félidei játékával biztosan verte a vendég Aramist.

A friss kupagyőztes HVSE az alapszakaszban idegenben és otthon is simán verte az Aramist, ezúttal is esélyesként lépett pályára.

Haladás VSE–Aramis SE 4-0 (1-0). – Szombathely, 450 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Kovács G., Sipos L. (Imrő J.).

HVSE: Sásdi – Hajmási, Dávid, Dróth, Vas. Csere: Alasztics (kapus), Horváth P., Simic, Sipos, Szakasics, Madson, Gerencsér, Luis Garcia, Vidák. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Aramis: Soós – Fekete, Moga, Harnisch, Boznánszky. Csere: Vámosi, Molnár (kapusok), Panyi, Tóth D., Genczler, Bognár, Papp, Gál. Edző: Moga Flavius Lóránt.

Gólszerzők: Dróth (15.), Hajmási (23.), Gerencsér (27.), Madson (28.).

A találkozót mindkét csapat bátor játékkal nyitotta, mindkét kapu előtt adódott lehetőség. Aztán a percek múlásával átvette az irányítást a Haladás. De az Aramis szervezetten védekezett – így kénytelen volt távolról próbálkozni a házigazda. Sőt olykor ígéretes kontrákat is vezetett a roppant motivált budaörsi gárda. De a Haladás ment előre rendületlenül, letámadott – és egyre nyomasztóbb fölényben futballozott. Végül Dróth törte fel a reteszt, amikor távoli lapos lövése talált utat a kapuba (15. perc: 1-0). Lendületben maradt a Haladás, több helyzetet kidolgozott, de nem tudta növelni előnyét a szünetig. Igazán kellemetlen ellenfélnek bizonyult az Aramis.

Fordulás után fokozta a tempót a Haladás, rögtön kapujához szegezte ellenfelét. Pillanatokra volt csak a vendégeknél a labda. Aztán az Aramis váratlanul kidolgozott, és kihagyott egy óriási ziccert. Dróth viszont gyorsan elvégzett egy oldalberúgást, középen érkezett Hajmási, aki közelről nem hibázott (23. perc: 2-0). Egyre nehezebben tartotta a lépést a vendég. Soós kapus viszont óriási védésekkel tartotta meccsben a budaörsi gárdát – Vas löketét például a kapufára tolta. Gerencsér növelte a hazai előnyt, ügyes labdaátvétellel játszotta magát tisztára, majd higgadtan értékesítette a helyzetet. A gólpassza után aztán Madson is a budaörsi kapuba bombázott (28. perc: 4-0). Eldőlt a mérkőzés – érezhetően jobb erőben volt, sokkal gyorsabban játszott a Haladás. Ekkor már csak a különbség mértéke volt kérdéses. De több helyzetét is elkönnyelműsködte az ekkor már talán a közönségnek is játszó zöld-fehér gárda. Az Aramisban viszont, bár becsülettel küzdött, nem volt benne a gólveszély. Inkább azért harcolt, hogy a kiütéses vereséget elkerülje – ezt a tervét pedig sikeresen megvalósította. Vészkapus játékkal is próbálkozott a hajrában a vendég, de ezt is különösebb gond nélkül lereagálta a Haladás. Az eredmény már nem változott.

A HVSE csak annyit adott ki magából, amennyit nagyon kellett, de így is biztos győzelmet aratott.