Futsal: nem okozott különösebb gondot a Ferencváros

Az NB I-es futsalbajnokság 10. fordulójában a Haladás VSE magabiztosan verte a vendég Ferencvárost.

Haladás VSE–FTC-Fisher Klíma 6-1 (2-0). – Szombathely, Haladás sportcsarnok, zárt kapuk mögött, vezette: Farkas, Kubicsek (Juhász, Muhari).

HVSE: Alasztics – Darrieer, Simic, Gerencsér, Vidák. Csere: Gyimesi (kapus), Kovács M., Nagy K., Hajmási, Sipos, Dávid, Papp, Dróth, Vas. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

FTC: Tóth Gy. – Horváth Sz., Sámson, Rábold, Hosszú. Csere: Nyerges (kapus), Gellérfi, Büki, Öreglaki, Fekete, Cseri, Érsek, Bognár, Mi­lavecz. Megbízott edző: Machalek Attila.

Gólszerzők: Hajmási 2. (10., 38.), Darrieer (16.), Dróth (22.), Gellérfi (34., öngól), Simic (37.), ill. Öreglaki (32.).

A hazaiaktól a sérült Horváth Péter hiányzott.

Esélyeshez méltón, nagy lendülettel és komoly helyzetekkel kezdett a Haladás. Beszorult az FTC, a labdát is alig tudta megtartani. A vendégek szívósan védekeztek – és próbáltak kontrázni. Teltek a percek, és a nyomasztó hazai fölény csak nem akart góllá érni. Ordító ziccerek maradtak ki – de a veterán Tóth Gyula is remekül védett. Végül Hajmási törte fel a ferencvárosi reteszt: nagyszerűen érkezett a hosszú oldalon Dróth okos keresztpasszára, és közelről helyezett a kapuba. Lendületben, támadásban maradt a Haladás, aminek meg is lett az eredménye. Dróth löketét még védte a Fradi kapusa, a kipattanóra viszont Darrieer csapott le, és megduplázta a hazai előnyt (16. perc: 2-0). Bő két perccel az első félidő vége előtt vészkapus játékra váltott a Fradi. Mindkét kapu előtt adódott helyzet, de gól már nem született a szünetig.

Fordulás után viszont rögtön parádés, látványos góllal nyitott a Haladás: Simic lapos passzát pörgette fel magának sarokkal, a kapunak háttal állva Dróth, majd fejelt a kirontó Tóth Gyula fölött az üresen maradt kapuba. És a Haladás háromgólos előnye birtokában sem lassított, letámadta, kapujához szegezte ellenfelét, erős tempót diktált. A vendégek olykor átálltak vészkapus játékra, vélhetően ezért, hogy többet legyen náluk a labda. Ilyenkor átlövésekkel tesztelték Alasztics kapust – aki rendre résen volt. A 32. percben váratlanul szépített az FTC, Öreglaki volt közelről eredményes egy kontra végén – egyértelműen kézzel sodorta be a labdát, de a korábban rendkívül sokat szereplő játékvezetők sípja ezúttal néma maradt. Juanra mester rögtön időt kért, megpróbálta ismét felpörgetni a csapatát. De nem is kellett nagyon megerőltetnie magát a hazai gárdának, ugyanis a továbbra is vészkapussal játszó Fradi csinált egy

rossz hátrapasszt, a labda pedig az üresen hagyott kapuba gurult – öngól. Majd Simic zárt higgadt góllal egy kontrát (37. perc: 5-1). Hajmási szabadrúgásvariáció végén volt eredményes, kegyetlenül felvarrta a labdát a bal felső sarokba. A hajrában már nem koncentrált annyira a helyzeteknél a Haladás, így az eredmény már nem változott.

Magabiztosan érvényesítette a papírformát, könnyedén gyűjtötte be a három pontot a veretlen, éllovas Haladás.

A HVSE november 20-án, pénteken (19.00) a Dunaújváros vendége lesz.TG