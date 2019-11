Futsal: öt Haladás-gól a Fradinak

A futsal Magyar Kupa 2. fordulójában a Haladás VSE a jó erőt képviselő Ferencváros vendégeként nyert magabiztosan 5-0-ra.

Ferencvárosi TC-Fisher Klíma – Haladás VSE 0-5 (0-1). Budapest, 300 néző, Magyar Kupa futsalmérkőzés, vezette: Farkas B., Kiss G. (Urgyán A.).

FTC: Tóth Gy. – Büki, Öreglaki, Cseri, Bognár. Csere: Bajusz, Gellérfi, Hosszú, Dávid, Lőrincz, Roni, Temesi, Jenei. Játékos-edző: Roni Ribeiro da Silva.

HVSE: Alasztics – Michel, Horváth P., Simic, Dróth. Csere: Gyimesi, Sásdi (kapus), Sipos, Luis Garcia, Vas, Gerencsér, Péter, Vidák. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Michel (4.), Vas 2 (23., 37.), Dróth (35.), Luis Garcia (39.).

Esélyeshez méltó játékkal nyitott a Haladás, rögtön nekiesett ellenfelének, letámadott, sok labdát szerzett, sok helyzetet dolgozott ki. A nyomás pedig korán góllá érett: Luis Garcia lopott labdát, okosan passzolt a hosszú oldalon érkező Michel elé, aki könnyedén értékesítette a ziccert. Lendületben maradt a HVSE, ám bőkezűen tékozolta el a lehetőségeit. Túlélte a nehéz perceket a házigazda, aztán az idő múlásával rendezte, sorait, a védekezését. Olykor kontrákra is futotta az erejéből – kellett védenie Alaszticsnak is. De a helyzetek száma, a játék képe alapján eldönthette volna az a meccset az első félidőben a zöld-fehér gárda – nem tette.

Fordulás után fokozta a tempót a vasi gárda. És Vas parádés egyéni akciója után növelte is az előnyét (23. perc: 0-2). Majd Gerencsér lövésénél a kapufa sietett a hazaiak segítségére. Egymást érték a szombathelyi helyzetek, alig volt a labda Fradinál, nagyon szorult a házigazda – és kapura teljesen veszélytelen volt. Érett a harmadik Haladás-gól. De nem született meg. Sőt, talán ki is engedett a vendég, így vezethetett néhány veszélyes ellentámadást a Fradi. Aztán Dróth tett pontot a meccs végére, amikor Vidák szemfüles oldalberúgását váltotta gólra közelről (35. perc: 0-3). A házigazda rögtön vészkapusra váltott. Amit büntetett a vendég: labdaszerzés után Vas, majd Luis Garcia is üreskapus gólt szerzett (0-5).

Biztosan érvényesítette a papírformát NB I-es riválisa ellen a HVSE, és jutott a Magyar Kupa 3. fordulójába.