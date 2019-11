Simán győzött a HVSE Debrecenben

Az NB I-es futsalbajnokság 9. fordulójában a jobb erőt képviselő Haladás VSE a DEAC vendégeként aratott biztos győzelmet.

Debreceni Egyetemi AS–Haladás VSE 0-5 (0-2). – Debrecen, 300 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Szilágyi, Takács (Kiss).

DEAC: Faragó – Szentes, Tóth, Kántor, Rácz. Csere: Dobi, Somogyi, Nyeste, sustyák, Szabó, Pallai, Haraszti, Békési. Edző: Elek Gergő.

HVSE: Sásdi – Michel, Hajmási, Gerencsér, Luis Garcia. Csere: Alasztics (kapus), Horváth P., Simic, Sipos, Dróth, Péter, Vas. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Luis Garcia 2 (2., 10.), Horváth P. (34.), Dróth 2 (37., 40.).

Az esélyesebb Haladás rögtön nekiesett ellenfelének, és gyorsan be is talált. Luis Garcia éles szögből küldte a debreceni kapuba a labdát. A házigazda nem adta fel a játékát: szigorúan védekezett, próbált kontrázni, távoli lövésekkel kísérletezett. Egy gyors szombathelyi támadás után ismét Luis Garcia volt eredményes, Hajmási remek passzát terelte az üres kapuba. Pontosabb, élesebb volt a Haladás. A szombathelyiek komoly fölényben futballoztak – de az előnyüket már nem tudták növelni a szünetig.

Fordulás után összeszedettebb, bátrabb játékkal rukkolt elő a DEAC. Így egy ideig kiegyenlített meccset láthatott a közönség – akadt munkája Sásdinak is. Sokat faultolt, sokat hibázott a szombathelyi gárda, és hagyta belelkesedni ellenfelét. De aztán rendezte sorait a HVSE, ismét átvette az irányítást, felpörgette a játékot. Sorozatban jöttek a zöld-fehér helyzetek. Egy szép támadás végén Horváth Péter szerezte közelről a harmadik Haladás-gólt (34. perc: 0-3) – ezzel érezhetően eldőlt a találkozó sorsa. A folytatásban higgadtan futballozott a HVSE. Bár a DEAC mindent megpróbált, az utolsó szűk öt percben sokat játszott vészkapussal, ha nem volt nála a labda akkor pedig letámadott. De a szombathelyiek győzelmét nem fenyegette veszély. Sőt, Dróth lopott labdát és saját hatosáról gurított a hazaiak üresen hagyott kapujába. Majd kontrából is betalál Simic parádés csele, passza után Biztosan érvényesítette a papírformát a vasi együttes.