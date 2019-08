Futsal: vereséggel kezdett a HVSE

A nagy rivális Berettyóújfalu elleni idegenbeli – fájó – vereséggel kezdte a 2019/2020-as szezont a Haladás VSE NB I-es futsalcsapata.

A tavalyi szezon végén a Berettyó és a Haladás játszotta a bajnoki döntőt – a kiélezett csata akkor a Berettyóújfalu sikerével végződött. A két élcsapat idén is az aranyérmet célozta meg, és rögtön az első játéknapon összehozta őket a sorsolás szeszélye.

MVFC Berettyóújfalu–Haladás VSE 7-4 (3-2). – Berettyóújfalu, 400 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Újhely, Demre (Katona).

Berettyóújfalu: Mezei – Rábl, Szabó, Gál, Fernandes. Csere: László, De Oliveira, Rézműves, Nagy, Kártik, Harmati, Terencsényi, Takács, Sipos. Edző: Mullor Cabrera Sergio.

HVSE: Alasztics – Michel, Hajmási, Bruno, Dróth. Csere: Gyimesi (kapus), Horváth P., Papp, Gerencsér, Péter, Vas, Luis Garcia, Tóth M., Vidák. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Nagy 2 (2., 33.), Szabó (3.), Fernandes 3 (11., 31., 39.), De Oliveira (27.), ill. Vas (13.), Horváth P. (20.), Dróth 2 (24., 39.).

Gyengén, fásultan, talán kicsit bátortalanul kezdett a Haladás, nem tudott mit kezdeni a Berettyóújfalu gyors, agesszív futballjával. Nem működött például a szombathelyiek védekezése – így bő tíz perc után már 3-0-ra vezetett a házigazda. Aztán rendezte sorait a zöld-fehér alakulat, fokozatosan átvette az irányítást, és közvetlenül a szünet előtt sikerült egy gólra felzárkóznia. Sőt, fordulás után is lendületben maradt a Haladás, összejött az egyenlítés (24. perc: 3-3). Ekkor már parázs, ki-ki meccset vívtak a felek, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek – de gólt a Berettyóújfalu rúgott. A folytatásban a Haladás futott az eredmény után, kitámadott, amit gólokkal büntetett a házigazda. Létszámfölényes játékkal is próbálkozott a szombathelyi gárda, de csak helyzetekig jutott, míg a Berettyó pontosabbnak bizonyult a kapu előtt – és a 33. percben már 6-3-ra vezetett. Az utolsó perceknek már nem volt jelentősége, biztosan, megérdemelten nyert a Berettyó. A játék képe alapján a különbség azért túlzott. Érdekesség, hogy a kemény mérkőzésen csak a szombathelyiek kaptak lapokat, öt sárgát gyűjtöttek be.

Juanra: – Mindjárt a legnehezebb riválissal kezdtünk, ráadásul idegenben. A Berettyó jó csapat, ráadásul összeszokott társaság – bünteti ellenfele hibáit. Mi pedig sok hibával játszottunk. Összességében megérdemelten nyert a Berettyó, ennek ellenére a második félidő közepén, 3-3-as állásnál akár a mi javunkra is eldőlhetett volna a mérkőzés. De még sokat kell dolgoznunk, fejlődnünk.

További eredmények: Dunaújváros–Aramis 1-0, FTC–Rubeola 3-0, Veszprém–Debrecen 2-4, Kecskemét–Nyírgyulaj 2-2. TG