Futsal: zöld-fehér mezben is folytatják

Alakulófélben van a Haladás VSE NB I-es futsalcsapatának játékoskerete – jól dolgozik a zöld-fehér klubvezetés, erős gárda formálódik a Rohonci úton.

Az előző szezont bajnoki ezüstéremmel és kupabronzzal záró zöld-fehér klub első – és talán legfontosabb – lépésként megegyezett a folytatásról a válogatott Dróth Zoltánnal. A honi futsal egyik legjobb játékosa két évre írt alá. A két kapus, Alasztics Marcell és Sásdi Bálint is marad zöld-fehérben, így két válogatott szintű háló­őrre számíthat az új edző, a spanyol Juan Ramon Calvo Rodriguez által vezetett szakmai stáb. Ugyancsak komoly fegyvertény, hogy a szerb Milos Simic és a brazil Michel Melo is a vasi megyeszékhely csapatában folytatja pályafutását – főleg a szerb válogatott Simic szemezgethetett sok ajánlat közül. Ráadásul sikerült együtt tartani a magyar magot, így többek között Horváth Péter, Vas Ádám, Hajmási Milán, Vidák Balázs is marad Szombathelyen. Azonban a brazil Henrigue Pocaia biztosan, a spanyol Samuel Sanchez pedig jó eséllyel távozik a Haladástól.

– Eddig jól alakulnak a dolgaink, a legfontosabb célunkat elértük, a tavalyi csapat gerincét sikerült együtt tartanunk – jelezte Pálmay Tamás, a HVSE futsal szakágának vezetője. – Az, hogy például Dróth és Simic is nálunk folytatja a pályafutását, jelzi, hogy a Haladás továbbra is meghatározó szereplője lesz a bajnokságnak – egyben azt is, hogy az előttünk álló szezonban is komoly célokért fogunk küzdeni. Örömteli, hogy Sásdi felhagyott a nagypályás futballal, és a jövőben csak a futsalra fókuszál. Bejelenthetek egy új igazolást is: Petterson Bruno Moura da Silva személyében igazoltunk egy bal lábas, rutinos brazil játékost. Bruno az előző szezonban a szlovák bajnokcsapat, a Pinerola Futsal 1994 Bratislava kulcsembere volt. Játszottunk a pozsonyiakkal edzőmeccset, pontosan tudjuk, hogy milyen szintet képvisel az új igazolásunk, minőségi futsalossal erősödtünk. És szeretnénk még egy EU-s tagsággal bíró légióst igazolni – vannak kiszemeltjeink. A felkészülés július 22-én kezdődik, szeretnénk, ha addigra készen lenne a keretünk. És természetesen az NB I-es csapatunk mellett az NB II-es gárdánk is alakul. A másodosztályban Vidák Balázs lesz az edző, és azoknak a fiataloknak szánunk fontos szerepet, akik a jövőben odaérhetnek az első csapathoz.