Gálameccsekkel ünnepelte a nagy diadalt a Rum KSC

Remekül sikerült jubileumi rendezvénnyel, két minőségi gálameccsel idézték fel Rumban a 2009-es Amatőr Magyar Kupa-diadalt.

A Rum KSC labdarúgói a klub történetének legnagyobb sikerét aratták 2009-ben, amikor az akkor Sport TV Kupának nevezett Amatőr Magyar Kupa döntőjében 2-1-re legyőzték az Újszászi VVSE együttesét a Bozsik stadionban. A kupagyőztes csapat kerete: Smolczer Róbert, Pup András, Székely Bálint, Szalai Gábor, Oláh Ádám, Király Krisztián, Kontics Péter, Dávid Norbert, Vincze Zoltán, Vincze Tamás, Tóth László, Kiss Péter, Molnár Richárd, Fülöp Roland, Fülöp Milán, Preiczer László, Kraft Bálint, Szabó Roland, Horváth Gábor játékosok, Simon Miklós edző. A tízéves jubileum alkalmából kisebb ünnepi rendezvénynek és két gálamérkőzésnek adott otthont a Rum KSC sporttelepe.

Elfogadta a meghívást például a Ferencváros öregfiúkcsapata – amely igen veretes névsort vonultatott fel, többek között Nyilasi Tibor, Horváth Ferenc, Igor Nicsenko, Mátyus János, Balogh Zoltán, Milovanovic Dejan, Szamosi Tamás és Ulicska Zoltán is szerelést öltött. És bizony komolyan vette a rumi öregfiúk elleni összecsapást, meg is nyerte 4-2-re. A fővárosiaktól Horváth Péter, Vámosi Csaba, Igor Nicsenko és Mátyus János talált kapuba, míg a hazai gólokat dr. Csatár Miklós és Kosztolánczy Richárd jegyezte. Nagy sikert aratott a 2009-es Rum–Újszász kupadöntő újrajátszása is. A vasi alakulat ezúttal is nyert, 6-2 arányban diadalmaskodott. A gólszerzők közé hazai oldalról Székely Bálint (2), Király Krisztián (2), Fülöp Milán és Vincze Zoltán iratkozott fel.

– A karácsonyi banketten vetődött fel a jubileumi gála gondolata, egyik kedves szimpatizánsunk, támogatónk, Varga László volt az ötletgazda – tudtuk meg Kotsis Zoltántól, a Rum KSC elnökétől. – Mindenkinek tetszett az ötlet, az egész község mögénk állt, a klub apraja-nagyja kivette a részét a szervezésből. Gyorsan összejöttek a támogatók, a két meghívott csapat is elfogadta a felkérést. Nagy volt az érdeklődés, csaknem 800 néző előtt játszottak a csapatok. Nyilasi Tibor kedves ajándékkal érkezett, ugyanis ő volt a 2009-es döntő szakkommentátora, és elhozta a mérkőzés felvételét. Remekül sikerült a közös vacsora, a sportbál is. Köszönöm mindenkinek, aki csak egy kicsit is kivette a részét a szervezésből, a munkából!

A rendezvényen majdnem ötven évnyi áldozatos munkájáért elismerésben részesült a Rum KSC szakosztályvezetője, Németh Géza.