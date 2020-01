Gálázott a SZoESE

Az amatőr NB I-es női kosárlabda-bajnokság 13. fordulójában a Szombathelyi Egyetemi SE biztosan verte a vendég Törekvés SE gárdáját.

Szombathelyi Egyetemi SE–Törkevés SE 71-48 (20-11, 11-4, 16-20, 24-13). – Szombathely, egyetemi csarnok, 50 néző, amatőr NB I-es női kosárlabda-mérkőzés, vezette: Vajda B., Sebesi G.

SZoESE: JAKUBOVICS 22/3, PÜSPÖKI 19, Balogh –, SZABÓ-HAKLITS 14/6, Plózer 4. Csere: Sándor 4, Mezősi 4, Koltay 4, Soós –. Edző: Szabó László.

A két közvetlen rivális meccsét remekül kezdte a házigazda és a folytatásban is lendületben maradt. A SZoESE hatékony támadójátékkal, jó dobóformával rukkolt elő, a védekezéssel sem volt probléma. Így a nagyszünetig tetemes előnyt épített ki magának (20. perc: 31-15). Fordulás után alaposan bekezdett a kiválóan lepattanózó és a mérkőzés ezen szakaszában több triplát is dobó budapesti gárda. Szűkített a hátrányán, kicsit rá is ijesztett a házigazdára. De aztán rendezte sorait a SZoESE, ismét magához ragadta az irányítást. Az utolsó etapban pedig egyszerűen átrohant fáradni látszó fiatal ellenfelén – és biztosan nyert.

Szabó László: – Gratulálok a lányoknak, örülök a győzelemnek. Ugyanakkor van még miben javulnunk, ezúttal gyengén lepattanóztunk.

A SZoESE pénteken 18.30-kor a Szegedet fogadja.