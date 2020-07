Gécsek újra a Sugár úti dobópályán

A XII. Németh Pál Emléknapra eljött a világhírű mester­edző egyik leghíresebb tanítványa, Gécsek Tibor is, és fejet hajtott mestere mellszobra előtt.

Aki ismerte, tudja, Németh Pál mesteredzőt csak nagy ritkán lehetett felhőtlen elégedettségen kapni. Egy ilyen pillanat volt 1998-ban, a budapesti atlétikai Európa-bajnokság férfi kalapácsvető-döntője után, ahol legkedvesebb tanítványa, Gécsek Tibor – két vb-bronz és egy Eb-ezüst után – felállhatott a dobogó legmagasabb fokára, 82,87 méteres egyéni csúccsal Európa-bajnoki címet szerzett. Több mint két évtized telt el azóta, a háromszoros olimpikon (1988., Szöul – 6. hely, 1992, Barcelona – 4. hely, 2000, Sydney – 7. hely) haja is deresedik már. Ritka alkalom, hogy Szombathelyen köszönthetjük.

– Valóban, elkerültem innen, nagyon ritkán jövök, és ha jövök, akkor csak a régi sportág miatt – mondta a Szentgotthárdról indult, 55 éves Gécsek Tibor, aki az első magyar kalapácsvető volt, aki 80 méter fölé jutott. – De a mai világban könnyű a kapcsolattartás, a Dobó SE életéről a vezetőedző Németh Zsolttól és az elnök Horváth Vilmostól rendszeresen kapok információkat. Ahol tudok és amikor kell, természetesen segítek. Rettenetes lehet a sportolók számára az olimpia halasztása, tudom, hogy az ittenieknek is nagyon nehéz ez, elképzelésem sincs, hogyan lehet ezen túltenni magukat. De Maca (Németh Zsolt, a szerk.) azt mondja, töretlen a hangulat, a teljesítmény, az edzésekhez való hozzáállás, és ezt most élőben is megtapasztalhattam. Jó látni a közösséget, ami itt összekovácsolódott. Kezdődött Pali bácsi keze munkájával, mi, az ő tanítványai is hozzátettük a magunkét. Aztán Pali bácsi halála után a fiai, Zsolt és Laci folytatták a munkáját. És most itt van ennyi jó kalapácsvető – ez ritka nagy érték. Amit tudni kell értékelnie az atlétikai szövetségnek és a városnak is – úgy tudom, ez mindkét részről rendben is van. Ezt az értéket meg kell tartani, a közösséget fenntartani – aki ezt támogatni tudja, vagy részt tud benne venni, tegye meg.

Az Európa-bajnok elmondta, hogy más kapcsolata ma már nincs a kalapácsvetéssel.

– Mindig is úgy tartottam, hogy ez nem egy hobbisportág. Egy volt kosárlabdázó le tud menni egy palánkhoz, és akár álló helyzetből is dobálgathat, irigylem is őket. A kalapácsvető nem tud. Tudomásul kell venni, hogy az aktív sport befejezése után három-öt évvel az izomzat órási tónusa – főleg ami a gerincet, derék- és csípőtájékot igénybe vette – elenged, és ilyenkor már nagyon komoly sérülések jöhetnek.

Gécsek Tibor az élsport befejezése után az üzleti életben vetette meg a lábát.

– Magáncégeim vannak, amelyeket egy társammal igazgatunk. Elég komoly, százfős cég a vasúti karbantartás területén. Valaha Pali bácsi a MÁV Járműjavítóba küldött be dolgozni, a motorrészlegre. Hát, ez már más világ, a mostani motorvonatok már olyanok, mint a repülők.

A sportoló házaspár – Tibor felesége, Osztovits Borbála NB I.-es röplabdás volt – gyermeke is letette névjegyét a sportban.

– Örülünk, hogy mindent megtettünk azért, hogy Fanni százszázalékosan megélhesse a maga sportját. Belekóstolt, hogy mi az eredmény, mi a munka – folytatta Gécsek, aki korábban a Budai Tenisz Centrum egyik tulajdonosa volt, ahol 14 edző irányításával 180-an teniszeztek. – Többszörös válogatott, felnőtt, és korosztályos magyar bajnok, Eb-csapattal helyezett. Most érettségizett nagyon szép eredménnyel, és itthon kezdi az egyetemi tanulmányait, miután az amerikai tervek a Covid miatt meghiúsultak.