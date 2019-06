Gércén nyert fontos meccset a Sé

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság északi és déli csoportjában is a bajnokság végéhez közelítenek a csapatok.

Megyei II. – Észak

Bük–Pecöl 5-4 (3-2). Bük, 100 néző, vezette: Sebesi P.

Bük: Kiss B. – Kovács Ri. (Nagy I.), Plajszer, Kovács Ro. (Puskás), Wágner (Czingráber), Kovács Z. (Horváth T.), Tóth K., Csonka, Schimmer, Kovács D., Taródi (Babos).

Pecöl: Takács – Szemes, Pálfi, Bakonyi, Varsányi, Oszkó, Farkas A., Németh I., Stoica, Janek, Kámán.

Gól: Kovács Z. (3), Csonka, Taródi, ill. Varsányi (3), Farkas A.

Utolsó bajnokiját játszotta a BTK, ugyanis a hétvégi záró fordulóban a már visszalépett Püspökmolnári lett volna az ellenfél. A lelkes Pecöl ellen ünnepi hangulatban játszott a Bük, fél gőzzel is nyert.

Gérce-Vásárosmiske–Honvéd Sé 2-5 (0-2). Gérce, 170 néző, vezette: Samu Cs.

Gérce: Komáromi Z. – Ódor, Németh T., Máthé, Pethő (Major), Glavánovics, Mórocz (Németh A.), Hompok, Sali Z., Nunkovics (Komáromi A.), Horváth B. (Sali G.).

Sé: Földi – Haraszti (Bogyai), Séfer, Kovács K., Werderits, Farkas P. (Muzsai), Fichtacher, Vándori (Bakucz), Kámán (Deutsch-Szalai), Sümegi (Romsics), Uri.

Gól: Máthé, Hompok, ill. Kovács K. (2), Romsics, Werderits, Sümegi.

Az első húsz percben nagy iramban játszottak a csapatok, a hazaiak három nagy ziccert hagytak ki. Ezt követően nyomni kezdett a Sé, tíz perc alatt két gólt is szerzett. A második játékrészben kitámadott a Gérce, számos helyzetet kialakított, két találatig jutott. Ám a jól futballozó Sé nem hagyott esélyt a hazai pontszerzésre. A hazai tréner szerint egy ilyen rangadóhoz színvonalasabb játékvezetés illett volna.

Bozsok–Gencsapáti 4-2 (3-1). Bozsok, v.: Bagoly G.

Bozsok: Molnár K. – Németh D. (Tóth Á.), Horváth Á. (Tóth G.), Pongrácz, Pál, Horváth P. (Könye), Kovács P., Szalai, Rapi, Tompek (Nemes), Kiss M. (Pónácz).

Gencsapáti: Lőrincz D. – Szakács (Palatin), Németh G., Tóth B., Domján, Varga A., Lőrincz T., Szigetvári, Borhi (Krancz), Tar, Czika.

Gól: Horváth P. (2), Németh D., Szalai, ill. Lőrincz T. (2).

Kiállítva: Szalai (81.), ill. Szigetvári (77.), Tar (77.).

Kemenesalja–Sitke 1-1 (1-0). Vönöck, 100 néző, vezette: Farkas G. F.

Kemenesalja: Hujbert – Mester, Kolompár (Horváth X.), Kóbor (Sebestyén), Hajas, Lőrincz, Varga R., Őri, Veszprémi, Erdélyi, Somogyi (Smidéliusz).

Sitke: VuczmándiI– Imre, Török (Horváth G.), Molnár Á., Bagoly (Rácz), Papp B., Poós, Tóbiás, Szita (Cseledi), Sulyok, Kelemen B.

Gól: Lőrincz, ill. Papp B.

Rengeteg helyzetet kidolgozott a végig domináló hazai csapat, ám a befejezésnél mindig becsúszott valami hiba. Gyenge helyzetkihasználása miatt ikszelt a Kemenesalja.

Elektromol Spari–Mersevát 4-1 (1-0). Szombathely, 60 néző, vezette: Sály K.

Spari: Pungor – Szabó P., Halász, Pulai, Grubick, Horváth Gy. (Holdosi), Fritz, Kovács G., Barbalits (Sipos), Németh V., Németh R.

Mersevát: Tóth Á. – Nagy Á., Dénes, Orbán, Gáncs, Gönye, Németh G., Molnár G. (Fűzfa), Horváth A., Borbács, Csite.

Gól: Kovács G. (2), Fritz, Pulai, ill. Németh G.

A hazaiak magabiztosan biztosították be az 5. helyet. A győzelmet csapatkapitányuk kislányának, a héten született Pulai Liliennek ajánlják.

Szeleste-Pósfa–Söpte 3-1 (1-0). Szeleste, 120 néző, vezette: Kedves R.

Szeleste: Kovács M. – Fülöp, Földi, Riba, Kovács A., Burkon, Pomper, Varga M., Enzsöl (Szabó B.), Horváth L.

Söpte: Káldi – Pusker, Orbán, Pungor (Nyul), Pereszteghy, Nagy K., Varga A., Németh G. (Légler), Szakály, Szép, Molnár B.

Gól: Pomper (2), Varga M., ill. Pusker.

Hajtós első félidőt produkált a két csapat. A hazaiak igyekeztek nyomást gyakorolni a vendégekre, ők pedig kontrákra alapoztak – sok helyzetet láthattak a nézők. Az első félidő utolsó percében egy lepattanót sikerült bepofozni, így hazai előnnyel fordultak a csapatok. A második félidőben egyre nagyobb fölénybe került a házigazda, ami a helyzetekben és gólokban is megmutatkozott. Megérdemelt hazai győzelem született.

Uraiújfalu–Zanat 8-0 (3-0). Uraiújfalu, 50 néző, vezette: Bazsó F.

Uraiújfalu: Szabó M. – Varga ZS., Gallen A., Varga Pá. (Keszei T.), Meicz, Keszei R., Farkas A., Gallen I. (Gáspár), Pungor, NémethZ., Németh.

Zanat: Szalay N. – Schmidt, Szabó Z., Szalay Cs., Pörge, Zséder (Horváth G.), Polgár, Szabó B., Kovács G., Gyurácz, Putz.

Gól: Farkas A. (2), Németh Z. (2), Meicz (2), Keszei R., Németh I.

A hazaiak már az első fél­időben eldöntötték a három pont sorsát a sportszerűen játszó zanatiakkal szemben. A gólarány sem túlzott.

Megyei II. – Dél

Tanakajd–Szarvaskend 3-3 (2-2). Tanakajd, 150 néző, vezette: Boda Gy.

Tanakajd: Marcz L. – Könczöl Sz., Pintér, Kölkedi, Süle, Pál, Filakovszky (Szalai), Marcz M., Könczöl B., Preiczer, Vámos (Kmetyó).

Szarvaskend: Esztergályos – Tóth A., Csillag, Jóna, Németh T., Csenterics (Németh B.), Szabó D. (Nagy Á.), Földes, Tóth G. (Vilics), Smolczer, Kopfer.

Gól: Marcz M. (2), Könczöl B., ill. Jóna, Csillag, Földes.

A friss megyei Magyar Kupa-győztes fogadta a bajnoki címre hajtó Szarvaskendet. A színvonalas mérkőzésen mindkét csapat győzelemre játszott, mindkét oldalon maradtak ki komoly helyzetek, az eredmény igazságos. A tanakajdi együttes a 2010/2011-es bajnoki cím után idén újabb trófeát szerzett – minden dicséret megilleti a kupagyőztes csapat tagjait.

Nárai–Club Walnut-Nádasd 2-5 (1-1). Nárai, 90 néző, vezette: Gaál Á.

Nárai: Timár – Kovács I. (Dömötör), Bárdics, Draskovics, Tóth B., Hegedűs (Kiss M.), Vajda Ba., Vajda Bá., Hompasz, Takács (Králler), Németh R. (Sáfrányos).

Nádasd: Rejtli – Varga K., Azanger, Pálmai, Meskó, Tuboly, Szakály, Németh M., Doktor, Kalamár, Horváth A.

Gól: Kiss M., Draskovics, ill. Tuboly (3), Meskó, Horváth A.

Hegedűs József búcsúmeccse jó iramú, mozgalmas mérkőzést hozott. A 70. percig még vezetett a Nárai, ám a hajrát jobban bírta az esélyesebb, jó erőt képviselő vendég – és megérdemelten nyert.

Gyöngyöshermán-Szentkirály–Viszák 11-1 (5-1). Szombathely, 60 néző, vezette: Horváth P.

Gyöngyöshermán: Darabont – Szilvágyi, Horváth Á. (Kovács G.), Kis (Németh R.), Hegedűs, Szabó A., Németh Sz. (Serbán), Dénes, Bazsó (Goda), Kopácsi, Szekeres (Dalmi).

Viszák: Mihályka – Németh I., Tóth P., Agg (Kákonyi), Lendl, Simon (Kósik), Varga B., Kozics, Biczó (Orbán), Sütheő, Benkő.

Gól: Kopácsi (6), Németh Sz. (3), Németh R., Bazsó, ill. Simon.

Ilyen arányban is megérdemelten nyert a házigazda.

Balogunyom–Bajánsenye 4-1 (1-1). Balogunyom, 120 néző, vezette: Pusztai P.

Balogunyom: Papp K. – Böle (Homor M.), Varga M., Szén, Németh D., Homor D. (Papp M.), Dávid, Kalmár, Nemes (Varga A.), Farkas M., Marsai.

Bajánsenye: Kalamár – Kovács V., Bacsák, Horváth B., Luter, Bakó, Kovács I., Kercsmár R. (Kercsmár K.), Mihály (Koltai), Albert, Vörös.

Gól: Nemes (2), Papp M., Homor D., ill. Kovács V. Kiállítva: Kalamár (70., Bajánsenye).

Az első félidőben egyenrangú csapatok csatáztak, a második játékrészben viszont elfáradt a vendég, biztosan nyert a házigazda.

Csákánydoroszló–Őriszentpéter 2-1 (0-0). Csákánydoroszló, 100 néző, vezette: Németh B.

Csákánydoroszló: Baba – Vass, Horváth Dániel (Pintér), Horváth R., Danyi (Gazdag), Tóth N., Horváth Zs. (Németh K.), Horváth Dávid, Doktor, Biczó, Horváth A.

Őriszentpéter: Szukics – Őr, Horváth Z., Ponácz, Sály, Szép (Bacsó-P.), Gerencsér, Iván (Mihályka), Horváth Cs., Kis-Nemes, Horváth A.

Gól: Horváth R., Danyi, ill. Horváth Z.

A jobb csapat gyűjtötte be a három pontot. A hazai együttesben mindenki jól teljesített.

Rábatótfalu–Tápláni Ksk 6-1 (4-0). Szentgotthárd-Rábatótfalu, 70 néző, vezette: Takács R..

Rábatótfalu: Tóth A. (Gongola, Hevesi) – Keresztúri, Domján Dá., Szakács, Balázs, Varga A. (Csicsai), Szabó B., Düh, Kóczán (Németh D.), Anderkó M. (Anderkó G.), Domján Do.

Táplán: Farkas G. – Hajmási, Balázs, Borbás (Káldi B.), Gombos, Mikovics, Orsós, Káldi M., Jantos, Varga S., Káldi I. Edző:

Gól: Varga A. (2), Szabó B., Anderkó G., Kóczán, Anderkó M., ill. Jantos.

A két büntetőt is elpazarló vendégekkel szemben ilyen arányban is megérdemelten nyert a hazai csapat.

Ják–Szentpéterfa 2-5 (0-0). Ják, 200 néző, vezette: Szabó P.

Ják: Iszak – Máté, Puhr, Sárközi, Mészáros, Farkas E., Neubauer Á., Kovács G. (Neubauer B.), Oláh, Tóta, Vizserálek.

Szentpéterfa: Páll – Török, Wágner R. (Keringer), Garger, Tóth Sz. (Kovács B.), Wágner Sz. (Wágner M.), Jurasits, Hoós B., Frányi, Hoós Á. (Gaál Á.), Mersits (Gaál R.).

Gól: Máté (2), ill. Gaál R. (2), Gaál Á., Wágner M., Frányi. Kiállítva: Neubauer B. (76., Ják).

Az első félidőben a házigazdát csak a kapusa tartotta versenyben. A második játékrészben viszont volt olyan szakasza a mérkőzésnek, amikor a Ják vezetett, uralta a meccset. Ám elfáradt a házigazda, a bő kerettel, jó cserékkel rendelkező Szentpéterfa megérdemelten nyerte meg a szomszédvári rangadót.

Körmendi Téglagyár–Felsőcsatár 7-5 (4-4). Körmend, 50 néző, vezette: Bazsó F.

Körmend: Németh G. – Horváth S., Horváth P., Horváth D., Horváth J., Szekeres, Horváth D., Sárközi Z. (Sárközi R.), Gelányi, Horváth Á., Horváth D. (Joó).

Felsőcsatár: Virág (Kopácsi) – Veres, Csoknyai, Windisch (Takács), Varga P., Simon, Kiss M. (Cseri), Horváth Sz., Krancz, Schmalzl, Böhm.

Gól: Horváth S. (4), Gelányi, Horváth P., Horváth Dávid, ill. Varga P. (2), Schmalzl, Simon, Csoknyai. Kiállítva: Horváth S. (80.), ill. Cseri (78.).

A gólgazdag, mozgalmas meccsen megérdemelt hazai győzelem született. KA, TG

MEGYEI II. O. – DÉL

1. Szarvaskend 31 28 1 2 140 – 27 85

2. Körmend VSE 31 28 0 3 184 – 28 84

3. Nádasd 31 22 3 6 101 – 29 69

4. Gy.herm.-Sztk. 31 22 2 7 101 – 49 68

5. Tanakajd 31 20 2 9 107 – 48 62

6. Szentpéterfa 31 17 4 10 75 – 40 55

7. Balogunyom 31 15 5 11 94 – 53 50

8. Nárai 31 13 5 13 76 – 86 44

9. Rábatótfalu 31 11 7 13 72 – 71 40

10. Bajánsenye 31 12 2 17 78 – 96 38

11. Őriszentpéter 31 11 5 15 69 – 92 38

12. Táplán 31 10 6 15 55 – 73 36

13. Körmendi Tégla. 31 9 0 22 52 – 132 27

14. Felsőcsatár 32 6 5 21 40 – 127 23

15. Ják 31 6 3 22 42 – 112 20

16. Csákánydoroszló 31 5 2 24 44 – 129 17

17. Viszák 31 3 0 28 32 – 170 8

A Jáktól és a Viszáktól 1 pont levonva

MEGYEI II. o. – ÉSZAK

1. Bük 28 25 1 2 97 – 26 76

2. Gérce-Vásár. 27 17 4 6 97 – 50 55

3. Honvéd Sé 27 17 3 7 85 – 55 54

4. Söpte 27 16 3 8 56 – 38 51

5. Elektromol Spari 27 15 2 10 60 – 49 47

6. Szeleste-Pósfa 27 13 5 9 47 – 46 44

7. Kemenesalja 27 13 2 12 63 – 50 41

8. Uraiújfalu 27 11 2 14 59 – 57 35

9. Bozsok 27 10 4 13 49 – 51 34

10. Mersevát 27 10 4 13 49 – 62 34

11. Ölbő 26 9 5 12 44 – 53 32

12. Pecöl 26 8 4 14 48 – 59 28

13. Zanat 27 7 1 19 29 – 77 22

14. Sitke 27 4 4 19 35 – 82 16

15. Gencsapáti 27 4 2 21 32 – 95 13

Püspökmolnári visszalépett

Gencsapátitól 1 pont levonva