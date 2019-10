Gödörben a Haladás – A másodosztály kiesőhelyére zuhant vissza az együttes

Supka Attila, a Haladás NB II-es labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint minőségi gondok is vannak csapatánál, amely valószínűleg sérülés miatt hosszú időre elveszítette Németh Máriót.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Tizenhárom bajnokin két győzelem, hat döntetlen, öt vereség, 16 lőtt és 20 kapott gól, 12 pont – és a 18., kiesőhely a húszcsapatos NB II-es bajnokságban. Régen látott mélységekben van tehát a Szombathelyi Haladás másodosztályú labdarúgócsapata. Az idén százéves fennállását ünneplő klub a legutóbbi szezonban búcsúzott az NB I-től úgy, hogy a tavaszi eredmények alapján a negyedik helyen zárta a bajnokságot. Fájdalom, előtte akadt egy rosszul sikerült őszi szezon.

Voltak drukkerek, akik azt hangoztatták: nem tragédia, ha másodosztályban szerepel majd a csapat, annak is örülnek, ha a légiósók helyett vasi kötődésű futballisták és fiatalok alkotják a gárdát. Nos, jelenleg pont ez a helyzet, de csodálkoznánk, ha önmagában ettől bárki boldog lenne. Az biztos, hogy valami nagyon nem stimmel, mert a zöld-fehér gárda ennél mindenképpen többet tud. A vasárnapi, Nyíregyháza elleni bajnokin (1-3) a csapat – az utolsó negyedórát leszámítva – viszont gyengén futballozott, és a gólok előtt (is) nagyokat hibázott. Pedig a gyönyörű stadion és a lelkes szurkolótábor ennél többet érdemelne.

– A Nyíregyháza ellen már sokadjára sikerült saját magunkat megvernünk – mondta Supka Attila, a Haladás vezetőedzője. – Pedig az első félidőben a jobb szélen több támadás is futott, amelyekből, ha pontosabban adunk be, helyzeteket sikerült volna kialakítanunk. De ugyanez elmondható a bal oldalunkról is. Az első gól pedig pillanatok alatt átírta a meccs forgatókönyvét. Tudtuk, hogy ha vezetéshez jutnak, visszaállnak a vendégek, elöl pedig gyors embereiket próbálják megjátszani. Ha végigvesszük az eddigi mérkőzéseket, azt látjuk, hogy legalább hét-nyolc bajnokin egyéni hibákból kapunk gólokat. Ezek pedig már minőségi problémák a játékosoknál. Azonban bízunk abban, hogy ezeket ki tudjuk javítani és hogy eredményesebbek leszünk – de lassan azt kell megnéznünk, hogy kikkel. Nagyon kevesen vagyunk, nagy valószínűséggel hosszú ideig nem számolhatok Németh Márióval sem, ráadásul Novák Csanád is megsérült a Nyíregyháza ellen. Szinte csak fiatalok vannak, akik folyamatosan kapják is a lehetőséget, reméljük, hogy élnek vele az elkövetkező időszakban.

A Haladás-szurkolók remélik, hogy a múlt nem ismétli önmagát. Németh Máriónak 2016. október 22-én Mezőkövesden a bal térdében elszakadt az elülső keresztszalagja – a műtétet követően hosszú hónapokat kellett kihagynia. A vasárnapi, Nyíregyháza elleni bajnokin a támadónak a 77. percben ismét a bal térde sérült meg. Ápolás után nem is tudta folytatni a játékot a 24 éves futballista.

– Balról befelé csináltam egy cselt a jobb lábammal, ám a bal térdem leragadt – mondta Németh Márió. – Éreztem, hogy nagy a baj, úgyhogy le kellett jönnöm a pályáról. Egyelőre annyira nem fáj, mint a mezőkövesdi meccs után, de félek tőle, ismét elszakadt a keresztszalagom – legutóbb nyolc hónapot kellett kihagynom ezzel a sérüléssel. Reményeim szerint a hét elején – talán már kedden – MR-vizsgálatra mehetek, utána okosabbak leszünk.

A Haladás szerdán 12.30-kor Magyar Kupa-mérkőzésen az NB III-as Ménfőcsanak otthonában lép pályára.