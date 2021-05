Gráczer György: Csodálatos szezont futottunk

A Falco ügyvezetője végtelenül boldog, hogy idén az első Magyar Kupa-győzelem után megszerezték a harmadik bajnoki címet is.

Pedig roppant nehéz időszak van a csapat mögött. A Covid miatt kétszer is kényszerű pihenőre vonultak a saárga-feketék.

– A vírus a Bajnokok Ligája-menetrendünket is felborította. Családi problémákat is fel kellett dolgoznunk. Ráadásul a rájátszásban nem számíthattunk Lake játékára sem – egy hasznos kiegészítő embert veszítettünk el a személyében. De semmi nem tudta megtörni a csapatot. A döntő embert próbáló volt. Az előző két szolnoki meccsen is közel voltunk a győzelemhez, de nem volt szerencsénk. A harmadik szolnoki összecsapáson viszont bizonyítottuk, hogy mi érdemeljük meg a bajnoki címet. Mentálisan, fizikálisan és csapatként is ellenfelünk fölé nőttünk. A nagyon ellenséges szolnoki közegben produkáltunk egy egészen parádés második félidőt. Büszke vagyok a csapatra – és természetesen a szurkolókra! Ez a bajnoki cím, ez a szolnoki győzelem egy hosszú, szisztematikus munka eredménye. Hiszen a csapatunk évek óta edződik a Bajnokok Ligájában, a válogatott játékosaink további plusz terhelést kapnak a nemzetközi porondon címeres mezben. Ezért harcedzett, kiváló fizikai állapotban lévő, megfelelő rutinnal felvértezett kosarasok alkotják a csapatunkat. Most pihenünk, ünneplünk egyet, de természetesen a munka nem állhat le. Ki kell alakítanunk ugyanis a jövő évi csapatot. A tárgyalások már februárban megkezdődtek, hamarosan részletekről is beszámolhatok! – fogalmazott lapunknak az ügyvezető.