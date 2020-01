Gubián Tamás az elmúlt tanév legeredményesebb Vas megyei testnevelője

Két kategóriában is volt Vas megyei díjazott a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) ünnepségén, ahol a 2018/2019. tanévi diákolimpia legeredményesebb iskoláit, pedagógusait is jutalmazták.

Vas megyei iskola az eredményességi rangsorban ezúttal nem tudott dobogós helyre érni, de két intézményünk változatlanul ott van az élmezőnyben: az országos diákpolimpiai eredmények alapján rangsorolt 254 általános iskola közül a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola az előkelő hetedik helyet szerezte meg, míg a középiskolák 179-es mezőnyében a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium hatodik lett. Az országos döntőkön legeredményesebb Vas megyei testnevelő díját a Zrínyi tanára, Gubián Tamás vehette át.

Nagy elismerést jelent, hogy a Vas Megyei Diáksport Egyesület által rendezett I. és II. korcsoportos országos labdarúgódöntő is megkapta a tanév diákolimpiai rendezvénye díjat. Negyven – húsz-húsz – alsó tagozatos csapatot versenyeztettek Szombathelyen gördülékenyen, kiváló, a gyerekeket elkísérő szülők elismerését is elnyerő helyszíneken és módon. Az I. korcsoportosok a Király Sportlétesítményben, a II. korcsoportosok a Haladás stadionjában játszhattak. Utóbbi helyszín a Kenderesi úti pályák ideiglenes munkaterületté nyilvánítása miatt került képbe, de Pálóczi László elnök és szervezői csapata megbirkózott minden ebből adódó plusz feladattal és emlékezetes torná(ka)t rendezett a gyerekeknek. Biztosan nem véletlen, hogy az idei I. és II. korcsoportos fiú, valamint V–VI. korcsoportos lány labdarúgódöntő rendezési jogát is megkapta Vas megye.