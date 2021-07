Guzmics a Haladással edz – szurkolói ankétot tartott a Haladás

Csütörtök kora este szurkolói ankétot tartott a Szombathelyi Haladás. Az ankéton Séllei Árpád ügyvezető igazgató, Németh Szabolcs vezetőedző, a játékosok közül Németh Milán csapatkapitány és az újonnan igazolt Délczeg Gergely vett részt.

A Haladás Sportkomplexumban megrendezett kötetlen beszélgetésen Séllei Árpád köszöntötte a drukkereket és örömét fejezte ki, hogy végre nézők is lehetnek majd a bajnoki meccseken.

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb, legérdekesebb történéseket.

Délczeg Gergely kezdte a bemutatkozást, aki elmondta: bízik benne, hogy gólokkal segíti a csapatot, a Haladás pedig visszakerül a klubot megillető helyre. Délczeg hozzátette, Dorogon együtt dolgozott Németh Szabolccsal és ott szeretné folytatni, ahol korábbi trénerével abbahagyta a sikeres munkát. Itt minden adott, hogy a játékos egészséges legyen, bízik benne, hogy végre elkerülik a sérülések

Németh Milán jelezte: a mai nappal ő lett a Haladás csapatkapitánya, játékostársai választották meg. A bejelentést nagy taps fogadta. Cél a dobogó és ehhez a szurkolók támogatására is szükségük van.

Németh Szabolcs: – A keretet szeretném tovább erősítené, vannak posztok, ahová új játékosokat kellene igazolni, minőségi futballisták.

Jegyárak

Séllei Árpád: – Az jegyértékésítés rendszerét a szövetség magánál tartotta, most a kluboknak ez 600 ezer forintos pluszköltség havonta és egyéb költségek felmerültek. Ráadásul a jegyárak drágulása is csak a pluszköltségek egy részét hozza vissza. Pozitívum, hogy több iskola és utánpótlásklub is kijöhet majd a meccsekre Séllei Árpád reméli: amennyibe kerül egy jegy, annyit meg is ér.

Bérlet

Séllei Árpád: tavalyi áron kapják az idei bérleteket a bérletesek. Ismét van családi szektor, és a B-középbe is van már nyugdíjas és diákjegy is. Az ügyvezető elmondta, eddig annyi bérlet fogyott körülbelül, mint egy éve ilyenkor. Az emelés miatt kompenzáció lesz, jelen állás szerint az első hazai – a Győr elleni – meccsen az első 1000 szurkoló sört vagy üdítőt kap. Ez vonatkozik a bérletesekre és a jegyvásárókra egyaránt.

Célok

Németh Szabolcs: – A csapat játékosainak többsége az első három hely valamelyikével lenne elégedett, ezt tűzték ki célul. Vannak a Haladásnál jóval gazdagabb klubok, de nem a pénz játszik a pályán, el lehet tüntetni a különbségeket, mégpedig akarattal, lelkesedéssel. A pécsi kezdőcsapat 90 százaléka már megvan a tréner fejében. Természetesen ezt nem árulta el, miként azt sem, hogy ki áll a kapuban.

Séllei Árpád: – A csapat a nyáron mindent megkapott a felkészülés során, legyen szó pályáról, felszerelésről, bármiről, tényleg csak a futballra kellett koncentrálni. Az ügyvezető elmondta, szerinte sem a pénz játszik a pályán.

Fő támogató a mezen

Séllei Árpád: Végre van, jelentős összeggel támogatja a klubot, nagy segítség. Egyébként a Haladás Marketing Kft-n keresztül érkezett.

Szurkolói busz?

Séllei Árpárd: Korábban volt, de akadt, hogy nem telt meg a busz – ha lesz rá igény, lehet róla beszélni, meg lehet oldani.

Erősítések?

Németh Szabolcs: – Pataki Márk 2002-es születésű, fiatal, tehetséges kapus, velünk edz, harmadik számú kapus lesz egyelőre. Romic: belső védő,jó felépítésű, kemény, még szoknia kell a stílusunkat, nagy erősítés lehet. Szekér: keménység, alázat jellemzi, sokat fut, megállja a helyét az NB II-ben, hasznos tagja lesz a csapatnak. Apja is kemény futballista volt, Ádám is az. Tóth Máté: kisebb-nagyobb sérülések hátráltatták pályafutását, labdabiztos, jó futballista. Hegedűs: korábbról ismerte az utánpótlásból, majd az NB II-ből, ezért kerestük meg. Délczeg Gergely: vérbeli befejező csatár, vele a taktikai repertoár is tovább bővült, jól érkezik a kapu elé.

Devecseri Szilárd

Németh Szabolcs: – Másfél hete velünk edz, fizikálisan kell még erősödnie, szeptemberben – a válogatott szünet után – már bevethető lesz.

Jancsó András

Németh Szabolcs: – Jancsót kétszer megkerestem, hogy számítok rá, elsőre gondolkodási időt kért, másodszorra elmondta, máshol akar futballozni.

Séllei: tavasszal leültünk hármasban Mátyus Jánossal és Felipe Matos-sal. Akkor még nem döntötte el Mátyus, számít-e rá, majd miután később beszélt Matos-sal, azt mondta, hogy nem számol vele. Így aztán úgy határoztunk, hogy nem hosszabbítunk Jancsóval. Edzőváltás után – ahogy előbb hallhattuk is – Szabolcs kétszer beszélt vele.

Németh Márió

Séllei Árpád: – Szintén a a hármas megbeszélésen volt téma, Mátyusnak kérdéses volt Márió, de aztán úgy döntött, hogy nem számít rá. Márióval egyébként még korábban, a békéscsabai meccs előtt ültünk le beszélgetni. A mérkőzésen pazar gólt szerzett, de aztán sajnos ismét keveset mutatott. Később ő is érezte, ahhoz, hogy a régi Márió legyen, máshol kell megújulnia. Neki kellett volna vinnie a hátán a csapatot, ez nem sikerült, talán máshol valóban megújul.

Rácz Ferenc

Németh Szabolcs: – Rendesen edz a csapattal, az utolsó meccstől eltekintve jól játszott, nem lehet rá panasz.

Dragóner Filip.

Németh Szabolcs: – A felkészülés elején leültem vele beszélni, elmondta: bizonyítani akar. Biztatjuk, hogy nagy energiát mozgosítson, hogy hasznos tagja legyen a csapatnak. .

Szükség van-e három edzőre?

Németh Szabolcs: – Jakab Csabát, Sipos Norbertet régesrégóta ismertem, Gusztafik Ádámmal az akadémián dolgoztam együtt és a vezetőség úgy látta jónak, hogy legyen egy olyan edző is, aki kívülről érkezik – ő Paulik István.

Séllei Árpád: – A mostani három edző kevesebbet keres, mint a korábbi kettő. Nagyságrendileg egyébként a bérköltség nem fog jelentősen nőni az elmúlt évhez képest. Azért is jó egy úgymond kintről érkezett edző is, mert olykor más szemmel képes nézni a játékosokat.

Guzmics Richárd

Séllei Árpád: – Guzmcs Richárd a Haladással edz. Ricsi úgymond a mi kutyánk kölyke, emlékszem, még 16 éve Ricsire, amikor Artner Tamásnál futballozott – azóta szép karriert futott be. Egy jó Guzmicsra szükség van. Ricsi az általunk kínál feltételeket egyébként elfogadta. De jelenleg nem a Haladás játékosa, az orvosi vizsgálatok eldöntik, mi lesz vele.

Németh Szabolcs

Németh Szabolcs: – Valóban, már is korábban felmerült a nevem lehetséges edzőjelöltéként, még Supka Attila érkezése előtt, de tárgyalásig soha nem jutottunk el.

Gőbl Gábor

Séllei Árpád: – Forintosítható a munkája, sok TAO-s pénzt szerzett, a kapcsolatrendszere különösen jó. Vele el tudtunk jutni olyan helyekre, ahová korábban mi nem. Ha kidobják az ajtón, visszamászik az ablakon, az a típus, aki soha nem adja fel. Az Illés Akadémián dolgozik, a Haladásnak semmibe sem kerül a munkája.

Séllei Árpád: – Remélem, nagyon jó csapatunk lesz idén. A Haladás rengeteg dolgot lehet javítani, ha anyagilag sikerül megerősödnünk, többmindenre lesz pénz, tudjuk hol vagyunk, hová juthatunk el. Határon innen és határon túl egyébként rengeteg helyen, rengeteg cégnél jártam. Tárgyalások korábban is voltak, most is vannak a tulajdonosváltással kapcsolatban – de amíg nincs aláírt szerződés, felesleges bármiről is beszélni.

Város

Séllei Árpád: – A Haladás a város elsőszámú csapata, szerintem a város a klub mellé áll. Szóbeli ígéret van erre. Úgy gondolom, ha a város tud segíteni, akkor segítsen. Sok helyi fiatal sportol és mivel Szombathelyi Haladás néven szerepel,az együttes ezért is fontos lenne, hogy támogassák a csapatot.

A kimondottan jó hangulatú, kötetlen ankét fél hétkor kezdődött és végül nyolc óra magasságában zárult.