Gyirmóton lép pályára a Hali – Csertői Aurél csapata lesz az ellenfél

A labdarúgó NB II. 3. fordulójában vasárnap 19 órakor a Szombathelyi Haladás a Gyirmót FC Győr otthonában lép pályára.

Sok Haladás-szurkoló úgy kalkulált a rajt előtt, hogy kedvenceik egy pontot elhoznak Siófokról, majd a Rohonci úton legyőzik a Szolnokot – nos, éppen fordítva történt. A zöld-fehérek a Balaton-parti 5-1-es győzelmük után a szolnokiak ellen 1-1-re végeztek. Két meccsen négy pont, hat gól: jól rajtolt tehát a szombathelyi együttes. A volt Haladás-tréner, Csertői Aurél vezette gyirmótiak pedig a nyitányon 3-0-ra verték a Csákvárt, majd némi meglepetésre 2-0-ra kikaptak az újonc Szentlőrinc otthonában. A Győr-Moson-Sopron megyeieknél az edzőn kívül több vasi kötődésű labdarúgót is találunk. Így a szentpéterfai születésű, az osztrák első osztályú Mattersburgban is futballozó Varga Barnabást, vagy a volt haladásos középpályást, Nagy Patrikot. És Simon Andrást is, a csatár a rajt előtt kurtán-furcsán távozott Szombathelyről. Első osztályú múlttal Hajdú Ádám, Vass Ádám és Heffler Norbert (is) rendelkezik a kék-sárgáknál.

– A gyirmótiak az elmúlt években úgy kezdték a bajnokságot, hogy rendre az NB I.-be jutást tűzték ki célul – idén sincs ez másként – mondta Mátyus János, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – Egy nagyon nagyon jó csapat ellen játszunk, amely hazai pályán kiválóan szerepel, idegenben gyengébben teljesít. Ami minket illet, a Szolnok ellen nem mi szereztük az első gólt, ráadásul hiába volt sok helyzetünk, csak egyet értékesítettünk. A helyzetkihasználáson tehát mindenképpen javítanunk kell. A Siófok, a Szolnok és a Gyirmót is hasonló játék­erőt képvisel, nüanszok dönthetnek egy-egy meccsen. Tény, erőltetett a menetrend, de erre semmit sem foghatunk, nincs apelláta, bírni kell a terhelést. Az ránk nézve lenne szégyen, ha nem bírnánk a strapát. Pénteken Séllei Árpád ügyvezető igazgató meglátogatta a csapatot, remek hangulatú, konstruktív megbeszélésen vagyunk túl – nagyon készülünk a Gyirmót ellen. Három pontért megyünk, de akkor sem lennék csalódott, ha egyet hoznánk haza. A keretből egyedül Schuszter Ronald nem bevethető.

A Haladás-szurkolók nem a kapu mögötti kis vendégszektorban, hanem a hosszanti, vendégkispad mögötti, tágasabb, kényelmesebb lelátón foglalhatnak helyet.

A 3. forduló további programja. Szombat, 18.15: Pécsi MFC–ETO FC Győr (M4 Sport). Vasárnap, 17.30: Soroksár–Nyíregyháza, Debreceni EAC–Dorog. 17.45: Siófok–Debreceni VSC (M4 Sport). 19.00: Kaposvári Rákóczi–Kazincbarcika, Ajka–Békéscsaba, Vasas–Csákvár, Szeged–Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc, Szolnok–Budaörs.