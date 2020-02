Gyorskorcsolya-ob vasi érmesekkel

Remekül teljesítettek a Savaria Speeds­katig Team-Szombathelyi Sportiskola versenyzői a gyorskorcsolyázók összetett országos bajnokságán: Bejczi Botond arany-, Mercs Abigél bronzérmet szerzett.

A szakág legjobbjai szombaton és vasárnap versenyeztek a városligeti műjégpályán. A Savaria Speed­skatig Team-Szombathelyi Sportiskola öt nevezéssel érkezett az ob-ra: Szélinger Benjamin, Bejczi Botond, Kántor Zsófia, Mercs Abigél és Zsankó Petra húzott korcsolyát a lábára. A fiúk szombaton 500 és 3000, vasárnap pedig 1500 és 5000 méteren mérkőztek meg. Míg a lányok szombaton 500 és 1500, vasárnap 1000 és 3000 méteren adtak számot a tudásukról, felkészültségükről. Bejczi Botond nagy formában versenyzett, 500, 1500 és 3000 méteren is a leggyorsabb volt, csak 5000 méteren szorult a második helyre – biztosan nyerte meg az országos bajnokságot. Mercs Abigél pedig bronz­éremmel zárt. Míg Zsankó Petra diadalmaskodott 3000 méteren, összetettben a negyedik helyre futott be.

Végeredmény, férfi (9 induló): 1. Bejczi Botond (SST) 173,427 pont, 2. Dékány Bence (SZKE) 175,090, 3. Boksay Botond (BSSE) 195,423, … 7. Szélinger Benjamin (SST) 220,784. Női (10): 1. Bíró Hanna (TTKE) 192,031, 2. Nagy Alexandra (BSSE) 193,266, 3. Mercs Abigél (SST) 201,339, 4. Zsankó Petra (SST) 207,458, … 8. Kántor Zsófia (SST) 218,041.

– Természetesen elégedett vagyok a csapatom teljesítményével – összegzett a Savaria Speedskatig Team-Szombathelyi Sportiskola edzője, Tóth Attila. – Bejczi Botond esélyesként futott neki a versenynek, megbirkózott a teherrel, biztosan nyert. És ne feledjük, néhány hete a sprint-ob-n is aranyérmet szerzett – vagyis egyértelműen helyet követel magának a magyar korcsolyázók legszűkebb elitjében. Mercs Abigél is nagyszerű formának örvend, ráadásul képes stabilan jól teljesíteni, nem véletlen, hogy a sprint-ob harmadik helye után ismét dobogóra állhatott. Nagy örömömre Zsankó Petra is jelezte, hogy a jövőben vele is számolni kell, komoly fegyvertényt hajtott végre azzal, hogy megnyerte a 3000 métert. Nem árt megjegyezni azt sem, hogy a maga 21 évével csupán Bejczi Botond volt valóban felnőtt korú. A többiek juniorként álltak helyt a felnőttek mezőnyében – ami mindenképpen bizakodásra ad okot a jövőt illetően.