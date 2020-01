Győzelem Varnado extrájával

Jordon Varnado kiváló teljesítményével kemény, küzdelmes mérkőzésen nyert az Egis Körmend az Atomerőmű SE ellen a 17. bajnoki fordulóban. Az amerikai légiós harminchárom pontot – közte kilenc triplát – termelt és 36 VAL ponttal zárta a nagy rangadót.

Egis Körmend – Atomerőmű SE 93-84 (18-21, 33-26, 18-18, 24-19)

Körmend, 2000 néző, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Győrffy P. A., Balog Gy. A., Pozsonyi L.

Körmend: TURNER 14, EDWARDS 18/9, Ferencz 3/3, VARNADO 33/27, TAYLOR 17. Csere: Kastrati 3/3, Filipovic 3, Németh 2, Oroszi, Kozma-, Vezetőedző: Matthias Zollner.

Paks: EVANS 20/12, Faust 12/3, COLEMAN 24/12, Lóránt 6, Jackson 3 Csere: Velkey 5/3, Kovács-, Putney 6/3, Kis 8/6 Vezetőedző: Branislav Dzunic

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2-5. 7. perc: 15-14-10. 13. perc: 26-29. 19. perc: 41-40. 25. perc: 60-58. 28. perc: 62-58. 32. perc: 72-71. 39. perc: 90-79.

Kipontozódott: –

A mérkőzés előtt köszöntötték a Speciális Olimpia aranyérmes kosárlabda válogatottját, amely megvédte négy éve Los Angelesben szerzett címét és ismételt az Abu-Dhabiban rendezett világjátékokon. Gratulálunk, Magyarország büszke rátok felirattal a körmendi B közép is üdvözölte a fogyatékkal élő sportolók nagyszerű teljesítményét. A feldobást az Év Paracsapatának választott kosárlabda válogatott szakági vezetője, Galambos Zsolt végezte el, aki nem csak a magyar együttes sikerének örülhetett, éppen születésnapját is ünnepelte.

Egy Taylor-horog nyitotta a találkozót, ezután jó egy percet kellett várni Coleman válaszára. De belemelegedett a Paks, sorra szórta a pontokat. 3-10-es állásnál mentőövet jelentett Edwards triplája a Körmendnek. Varnado kétszer is betalált távolról, így egy szempillantás alatt egálra hozta az eredményt a házigazda (12-12). Az amerikai aztán nem is tudott leállni, még két triplát bevarrt, így már a Körmendél volt az előny (18-16). Az etap végén Velkey is betalált, erre már nem volt válasza a piros-feketéknek (18-21).

Putney folytatta a Paks jó sorozatát az első kisszünet után, de hárompontosára azonnal két gyors duplát dobtak a Körmend magasemberei, Taylor és Varnado. Kis is bemutatta, hogy neki is megy a triplázás. A házigazda biztosra ment, palánk alól gyűjtött pontokat, de sokszor szerencsére is szüksége volt. Hat ponttal vezetett az ASE, amikor megint Edwards triplája fújt riadót. Ismétlődött az első etap forgatókönyve, Varnado tarsolyában most is volt két hárompontos. Az amerikai hibátlanul célzott távolról, hatodik tripláját értékesítette (39-38) és még ezt is überelte, a hetedik is beesett. Edwards szorított helyzetből célzott pontosan, a nagyszünetre Evans állította be az eredményt egy félpályás dobással (51-47).

Putney kezdte a pontgyártás a harmadik negyedben is, majd Faust és Lóránt pontjai jöttek, átvette a vezetést a Paks. Bealudt egy kicsit a hazai alakulat, Ferencz egy triplával jelezte, hogy baj lehet. Jó akciók után ismét a hazaiaknál volt az előny, de a Paks nem adta magát könnyen. Coleman továbbra is nagy formában volt, és Faust is csatlakozott. Jackson közjátéka provokálta a körmendi drukkereket. Négypontos vezetést erőlködött össze a Körmend a záró játékrészre (69-65).

Varnado fáradhatatlanul menetelt előre, de Evans sem adta alább, egy pontra zárkózott a vendég (72-71). A hatpontos körmendi előnyt Colmen csökkentette a felére (77-74). Edwards volt a Körmend hőse Varnado mellett, újabb triplája megint vízválasztónak bizonyult. Az utolsó öt percben túlpörgött és többet hibázott az Atomerőmű. A hajrában teli torokból üvöltötte Varnado nevét a körmendi publikum, joggal. A légiós már kilencedik tripláját dobta halálos nagy nyugalommal (85-76). Taylor alakította tízre a különbséget. A vége az Egis Körmendé volt, bár Coleman és Evans még próbálkozott az utolsó másodpercig. A meccs után nagy ünneplést kapott a vasi csapat, különösen a 22 éves Jordon Varnado, aki a végén megtanulta és együtt mondta a magyar rigmusokat a B középpel. A győzelemmel a Körmend továbbra is hibátlan hazai pályán a bajnokságban.

Matthias Zollner: A mérkőzés a komoly küzdelemről szólt, minden játékosom hajtott a sikerért, Jordon Varnado pedig extra teljesítményt nyújtott. A mérkőzés elején a kettő-kettő elleni játék levédekezése gondot okozott, de sikerült megoldanunk. Úgy vélem, hogy ebben a bajnokságban még többször találkozunk mai ellenfelünkkel.

Branislav Dzunic: A Körmend megérdemelten nyert, egy kicsivel jobb volt ma nálunk. A szervezettség és a fegyelmezettség hiányzott a csapatom játékából. Voltak jobb periódusaink a mérkőzés folyamán, de bosszantóak voltak az eladott labdák és az elveszített lepattanó-csaták.