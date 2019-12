Győzelemmel akar búcsúzni a Haladás

A labdarúgó NB II. 20. fordulójában vasárnap 17 órakor idei utolsó hazai mérkőzésén a Szombathelyi Haladás a Gyirmót FC Győrt fogadja.

Már a tavaszról előrehozott első fordulót rendezik vasárnap késő délután, a vasiak idén utoljára lépnek pályára a Rohonci úton.

A Haladás és a Gyirmót még az első körben 1-1-es döntetlent játszott egymással. Érdekesség, hogy a Supka-érában talán épp ezen a meccsen futballozott a legjobban a zöld-fehér alakulat. Azóta Supkát – megbízott edzőként – Desits Szilárd váltotta, a vendégeket továbbra is a korábban kétszer is Szombathelyen dolgozó Csertői Aurél irányítja.

A 18. Haladás a legutóbbi fordulóban 2-1-re kikapott Győrben, viszont szerdán a Magyar Kupában ugyanilyen arányban legyőzte a Budafokot. A 31 ponttal a negyedik helyen álló Gyirmót a bajnokságban legutóbb szabadnapos volt, azt megelőzően odahaza 1-1-es döntetlent játszott a Budafokkal. A kupában viszont szerdán a harmadosztályú Lipóttól 3-1-re kikapott a sárga-kék együttes.

– Sokkal jobb Gyirmóttal találkozunk, mint az első fordulóban – mondta Desits Szilárd, a Szombathelyi Haladás megbízott edzője. – Az azóta eltelt időben ugyanis a nyáron érkezett Csertői Aurél össze tudta rakni csapatát, nem véletlen, hogy felzárkóztak az élmezőnyhöz. Egyénileg és csapatként is erősek, nem lesz egyszerű dolgunk. Viszont biztató, hogy a szerdai kupamérkőzésen a játékunk végre gólokkal is párosult, másrészt hosszú idő után ismét itthon játszhattunk. Noha nem voltak sokan a lelátón, a hazai pálya akkor is hazai pálya. Idei utolsó mérkőzésünkön győzelemmel szeretnénk búcsúzni szurkolóinktól, és egyúttal felzárkózni az előttünk álló csapatokhoz. Rózsa Dániel, Bosnjak Predrag és Németh Márió sérült, Jagodics Márk öt sárga lapos eltiltását tölti. A védelemből tehát két fontos láncszem, Jagodics és Bosnjak is kiesett, ráadásul Gyurjánnak a Budafok elleni meccsen felszakadt a fejbőre, öt öltéssel varrták össze – de ő védhet. Összeállítás: Gyurján – Habovda, Jancsó, Németh Milán, Tóth D. (Füleki) – Kiss B., Szekér, Holdampf – Medgyes, Gaál, Eszlátyi (Szalay).