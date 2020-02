Győzelemmel búcsúzott a Körmend a FIBA Kupától

Nyert az Egis Körmend a holland Landstede Hammers Zwolle ellen a FIBA Európa Kupa második csoportkörének záró fordulójában. A piros-feketék nem jutottak tovább, három győzelemmel és három vereséggel fejezték be a nemzetközi szereplést.

Egis Körmend – Landstede Hammers Zwolle 87-80 (18-23, 19-21, 25-26, 25-10)

Körmend, 750 néző, FIBA Europe Cup, vezette: J. Jurcevic, M. Spanic, S. Prpa Körmend: TURNER 14/3, Takács-, Edwards 10, Varnado 7/3, TAYLOR 13 Csere: KASTRATI 14/6, FERENCZ 16/9, Durázi 7/3, Filipovic 6, Németh- Vezetőedző: Matthias Zollner. Zwolle: Schilder 3/3, D. Van-Oostrum 13/9, DORSEY-WALKER 21/12, DAHLMAN 24, Kherrazi 3, Csere: De Pagter 10, AArninkhof 6/6, N. Van Oostrum Vezetőedző: Hermannus Van Den Belt Az eredmény alakulása: 5. perc: 8-6. 7. perc: 11-16. 14. perc: 26-27. 19. perc: 32-42. 23. perc: 39-53. 28. perc: 54-69. 32. perc: 62-70. 36. perc: 74-76.

Záró fordulójához érkezett a FIBA Európa Kupa második csoportköre. Az Egis Körmend két győzelemmel és három vereséggel várhatta a hatodik meccset a K csoportban, amelynek már nem volt tétje a vasiak szempontjából. Igaz, a holland Zwolle is az esélytelenek nyugalmával érkezett a Rába-partjára, öt vereségével sereghajtó volt a csoportban.

Álmosan kezdett a Körmend, szerencséjére a Zwolle sem égett nagy hőfokon. Csordogáltak a pontok, de nem vitték túlzásba a pontgyártást a csapatok. A negyed közepén Varnado triplájával öt ponttal megugrott a házigazda (11-16), de Dorsey-Walker is szerzett egyet, így nem szakadt le különösebben a Zwolle, sőt a 6. percben a vezetést is átvette. Pontatlan volt a házigazda, több eladott labdája volt, ezzel nagyban segítette a vendéget (11-18). Az etap hajrájában jobban figyeltek a piros-feketék, Durázi kétszer lopott labdát a hollandoktól, ezek végül pontokat hoztak a vasi együttesnek (18-18). A vége megint jobban ment a Zwollénak, Devon Van Oostrum állította be az eredményt egy triplával az első kisszünetre (18-23).

Durázi volt a főszereplő a második negyed elején, majd Varnadot gyűrték a holland védők. Ezt nehezen viselte az amerikai, technika fault lett a jutalma szövegelésért. Matthias Zollner lehetőséget adott a fiataloknak, a 22. születésnapját ünneplő Filipovic Stefan is kosárral szállt be a mérkőzésbe (24-27). Aztán némileg esett a színvonal, egy kis grundkosárlabdát is bemutattak a csapatok, de már körmendi vezetés állt az eredményjelzőn (28-27). Az etap második részében emberesebb játékkal állt elő a Zwolle és állva hagyta a Körmendet (28-37).

Jól triplázott a holland együttes, kilenc kísérletből ötször pontosan célzott, a Körmendnél tizenkét próbálkozásból mindössze egy esett be. Kastrati javított a hárompontos mutatón a hazaiaknál, majd jött egy Turner-Edwards összejáték, ami azért biztató látványt nyújtott az amúgy – körmendi szempontból – álmos, enervált találkozón (37-44).

Nagyobb lendületben volt a vendég a nagyszünet után is (39-51). Varnado esett nagyot, éppen a kezére, ezért elhagyni kényszerült a játékteret. Kezdett nagy szakadék tátongani a felek között a 24. percre (39-56). Durázi triplájára Van Oostrum azonnal felelt, minimális mértékben tudott közelebb érni ellenfeléhez a Körmend. Jól pörgette a játékot a Zwolle, Dahlman növelte a holland pontokat. A hazaiak kevesebb kedvvel kosárlabdáztak, mígnem elsült a körmendi kapitány, Ferencz keze távolról kétszer is. Csatlakoztak a többiek, így tízen belülre került a házigazda (62-69).

Két pontra zárkózott a Körmend a záró játékrész elején (68-70), de Dorsey-Walker két gyors triplája hűtötte a kedélyeket. Ferencz – tőle szokatlan módon – zsákolt egyet, újra szoros lett az állás (74-76). Turner egyenlített, majd ő billentett a piros-feketék javára (77-76). A végén megtáltosodott a Körmend, Kastrati triplája döntőnek bizonyult. Nagy hátrányból jött vissza a végére Matthias Zollner csapata, ezzel három veresége mellett háromra növelte győzelmeinek számát is a FIBA Európa Kupa második csoportkörében. De ez nem változtat a továbbjutás kérdésén, a Körmend így is búcsúzott a nemzetközi sorozattól.