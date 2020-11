Győzelemmel kezdte a BL-t a Falco gárdája!

A kosárlabda Bajnokok Ligája második fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a lengyel Lublint verte remek játékkal.

A Falco első BL-meccse elmaradt, míg a Lublin egy ponttal kapott ki a komoly erőt képviselő spanyol Zaragozától hazai pályán (85-86). A Lublin jó formában, 13 tétmérkőzéssel a háta mögött érkezett Szombathelyre, míg a Falco csupán két bajnokit játszott. A hazaiaktól Milosevic hiányzott. Bemutatásnál nagy tapsot kapott a Lublint erősítő Lester Medford, aki a 2016/2017-es szezonban volt a Falco játékosa.

A lengyelek kapták el jobban a rajtot, keményen védekeztek, így több Falco-támadás idő előtt elhalt. Jól is dobtak, így némi lépéselőnyre tettek szert (5. perc: 7-12). A házigazda többször is könnyű kosarat engedélyezett ellenfelének – és a lepattanókat is jobban szedték a vendégek. A Lublin ráérzett a lehetőségre, igyekezett magának masszív előnyt kiépteni. De a Falco rendre felzárkózott, majd lassan rendezte a sorait. Olyannyira, hogy az etap végére meg is fordította az állást – Bruinsma pontjaira építve (18-16). A negyedet pedig Benke triplája zárta, megnyerte az első játékrészt a Falco (21-19). Bruinsma nem lassított, brutális zsákolással nyitotta a második etapot. 6-0-s hazai roham után kért időt a lengyel kispad (12. perc: 27-19). De nem sikerült befékezni a Falcót, a 14. percben már tíz pontos hazai előnyt mutatott az eredményjelző (31-21). Aztán csak magára talált a Lublin, agresszívabb játékra, keményebb védekezésre váltott, és elkezdte faragni a hátrányát. Időt kellett kérnie Okorn mesternek is (16. perc: 33-30). Váradi rögtön egy triplával tért vissza a pályára – és közben Anderson is elkapta a fonalat. Így a nagyszünetig ismét meggyőző előny épített ki magának a Falcó – a félidő hajrájában Seracy mutatta meg, hogy van benne potenciál (20. perc: 44-32).

Fordulás után sem lassult a tempó: futottak és tüzeltek a játékosok. A nagy rohanásból a vendégek jöttek jobban. Sokadik könnyű pontját érte el labdaszerzés utáni lerohanásból a Lublin, amikor időt kért a Falco (24. perc: 52-46). Küzdött keményen a Lublin, de hazai oldalról mindig betalált valaki a kritikus pillanatokban – nem engedte ki a kezéből az irányítást a Falco (27. perc: 59-49). Jól dobta a triplákat a vendég vendég, ott loholt a házigazda nyomában. Nyílt állásnál fordultak rá a záró játékrészre a felek (30. perc: 61-56). Triplapárbaj nyitotta a negyedik negyedet – fogyott a Falco előnye, és Lake korán kipontozódott. Benke szerzett fontos pontokat nehéz pillanatokban. Komoly csata kerekedett a mérkőzésből, és egyre közelítette a frissebbnek tűnő Lublin (35. perc: 70-68). Használt a hazai időkérés, új erőre kapott Falco, indított még egy utolsó rohamot (38. perc: 78-69). Nagyon koncentráltan játszott a szombathelyi gárda a közvetlen hajrában. Andreson lopott labdát, és fejezte be kosárral a magánakcióját – szűk egy perc volt hátra, amikor 80-71 állt a táblán. Innen pedig már nem volt visszaút a Lublin számára

Nagyot játszott, egy erős ellenfelet győzött le, nagyszerű diadalt aratott a szűk keretet forgató Falco!