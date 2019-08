Győzelemmel kezdtek a magyarok

Első meccsét megnyerte a magyar női röplabda-válogatott a 38. Savaria Kupán – öt játszmában győzte le Görögország együttesét.

Magyarország–Görögország 3:2 (26, 12, -19, -18, 10). – Szombathely, 300 néző, női röplabda-mérkőzés, vezette: Ujvári, Halász T.



Magyarország: Tálas, Török 6, Pekárik 11, NÉMETH A. 18, SZAKMÁRY 23, Nagy E. 5. Csere: Molcsányi (liberó), Tóth F. (liberó), Gyimes 5, Liliom 6, Miklai 4, Bleicher 1., Dékány. Szövetségi kapitány: Jan De Brandt.



Görögország: Merteki 4, Emmanulidu 6, VASZILANTONAKI 27, Sztrancali 13, LAMPRUSZI 14, Hrisztodulu 3. Csere: Artakianu (liberó), Komomo (liberó), Oikonomidu 1, Papafotiu 2, Tocidu 3, Vlahaki 8. Szövetségi kapitány: Guillermo Naranjo Herna.

A két válogatott két hete már találkozott, amikor a magyarok Görögországban edzőtáboroztak. Akkor szoros szettekben a hazaiak nyertek 3:1-re. Jan De Brandt, a magyarok szövetségi kapitánya mára torna előtt is hangsúlyozta, hogy a 14-es Eb-keret véglegesítése a fő célja a Savaria Kupán – tehát még próbálgatja a játékosokat.

Ez a mérkőzés is kiegyenlített játékkal kezdődött, az első szettben hárompontos volt a két csapat közti legnagyobb különbség; 16-16 után a magyarok kerültek hátrányba (18-21). De sikerült egyenlíteni (21-21), görög játszmalabdát is hárítani, és meg is nyerni a szettet (28-26). A második játékrészben már csak 11-9-ig haladt egymás nyomában a két együttes. Aztán már hiába voltak a görög időkérések – megállíthatatlannak bizonyultak a magyarok. A védekezésben a liberó Molcsányi adott biztos alapot, a hálónál Szakmáry és Németh Anett vitte a prímet (25-12).

A harmadik szett megint szorosabb csatát hozott – és magyar részről gyengébb teljesítményt. Jan De Brandt más játékosoknak is lehetőséget adott. Pontatlanabb lett a játék, a lassabb, erőtlenebb támadásokat meg tudták kontrázni a görögök – 17-18 után 18-23-ra elléptek és szépítettek (19-25). Ebben a felállásban az elejétől pályán lévő Szakmáryn kívül nem bizonyult túl hatékonynak a csapat. Amikor már elég nagy hátrányban voltak a mieink, visszatérhetett a pályára az első számú feladó, Tálas Zsuzsanna és Németh Anett. Utóbbival feljavultak a sáncok, és az új lendülettel mínusz kilencről 13-16-ra sikerült felzárkózni. De ennél több segítséget nem adott Jan De Brandt a csapatnak, visszacserélt (18-25).

Következhetett az ötödik játszma. Kis időre megint besegíthetett a Tálas-Németh duó, 5-8-ig, innen aztán végre elkapták a fonalat a többiek is – újra voltak jó sáncok, „megölt” labdák – kiegyenlítettek, majd a vezetést is átvették (12-8) – végül meg is nyerték a több mint kétórás találkozót (15-10).

A másik szombati meccsen: Franciaország–Szlovénia 3:0 (20, 19, 18).

Vasárnap 17 órától az első meccsüket három szettben nyerő franciákkal találkoznak a magyarok.